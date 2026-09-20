Liga de Quito volvió a sufrir para ganar y se alistan varias salidas para el 2027

Liga de Quito sigue sin ganar en LigaPro, se aleja de Libertadores y los hinchas piden salidas urgentes para el 2027.

Liga de Quito sigue sin convencer en juego y tras las críticas de los hinchas, Gustavo Álvarez y la directiva ya piensan en la temporada 2027, con varios nombres importantes bajo observación y con varias salidas casi seguras.

Entre los jugadores que podrían abandonar el equipo aparecen Gabriel Villamil, Deyverson, Alejandro Tobar, Janner Corozo, Alexander Alvarado y Jesús Pretell. La situación de estos futbolistas estaría siendo evaluada por la institución, que buscaría reestructurar su plantilla para la próxima campaña.

Una de las posibles salidas que más sorprendería sería la de Jesús Pretell, mediocampista peruano fue contratado recientemente por Liga de Quito, por lo que no se entiende que Gustavo Álvarez lo mantenga sentado o no le otorgue mayor protagonismo dentro del equipo.

La contratación de Janner Corozo y Gabriel Villamil, con una inversión de un millón de dólares por cada jugador, también ha generado indignación entre los hinchas. El rendimiento de ambos futbolistas y el dinero destinado a sus fichajes son parte de las críticas que actualmente rodean al conjunto universitario.

La crisis deportiva también afecta las aspiraciones internacionales de Liga de Quito. Con los últimos resultados, el equipo se aleja de la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la LigaPro, por lo que deberá sumar puntos en la recta final del campeonato para mantener sus opciones o ganar la Copa Ecuador.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Jesús Pretell no juega en Liga pero los hinchas lo piden. Foto: Getty.

En resumen