Mientras Lionel Scaloni gana 2.6 millones en Argentina, el nuevo salario de Marcelo Gallardo en Ecuador

Conoce cuál será el nuevo salario de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador comparado con el de Lionel Scaloni en Argentina.

La noticia de la jornada deportiva del fútbol sudamericano del 30 de agosto no podía ser otra. Desde Argentina confirmaron que todo está listo para que Marcelo Gallardo sea entrenador de la Selección de Ecuador, así que no hubo un mejor momento para comparar su nuevo salario con lo que gana Lionel Scaloni en la ‘Albiceleste’.

Era de esas negociaciones que al final iba a terminar valiendo la pena… Luego de varias semanas de negociación, el periodista Renzo Pantich, de ‘La Página Millonaria’, publicó en X que “Gallardo es el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador. Y afrontará su primera experiencia dirigiendo a un combinado nacional”.

Según informó el portal ‘Ecuavisa‘, Marcelo Gallardo viene de ganar salarios que alcanzaron los 7 y 20 millones de dólares en River Plate y Al-Ittihad, respectivamente. Ahora, con la inminente llegada del ‘Muñeco’ a Ecuador la pregunta pasó a ser si ganará más o menos que el salario de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

Gallardo ganará más en Ecuador de lo que cobra Scaloni en Argentina

Marcelo Gallardo y Lionel Scaloni. (Foto: Getty Images)

La diferencia será de unos 900.000 dólares. Mientras el portal ‘Celebrity Networth’ reportó que Scaloni gana 2.6 millones en Argentina al año, ‘Ecos Diarios’ señaló que el acuerdo entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Gallardo es de 3.5 millones de dólares anuales. ‘El Muñeco’ pasará a ganar más de un millón de lo que ganaba el exentrenador de la Selección Ecuador, Sebastián Beccacece: 2.4 millones.

Marcelo Gallardo debutaría con Ecuador en este partido

No habrá que esperar mucho… Si nada extraordinario sucede, Marcelo Gallardo debutaría como nuevo entrenador de Ecuador en el partido amistoso contra Corea del Sur del jueves 24 de septiembre en el estadio Big Bird por la fecha FIFA de septiembre y octubre.

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