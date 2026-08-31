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Alfredo Arias

¡Última hora! Alfredo Arias se va de Junior y el club ya contactó a su reemplazo

Junior de Barranquilla despidió a Alfredo Arias y en su lugar busca a este técnico.

Arias se marcha de Junior y este es el candidato a reemplazarlo.
© GettyImagesArias se marcha de Junior y este es el candidato a reemplazarlo.

Alfredo Arias ya no es más el DT de Junior en una noticia que ha sorprendido a todos los aficionados en este lunes, 31 de agosto de 2026. El club venía muy mal en este segundo semestre, y el DT ya estaba con problemas con la hinchada y la prensa. En un ambiente tan duro, mejor salió.

Según se informa desde Junior, la salida se da mutuo acuerdo entre ambas partes. El DT y el club llegaron a una conversación final y ya desde este mismo lunes, el entrenador ya no estuvo citado para el entrenamiento. Terminando un ciclo exitoso como polémico.

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El nuevo DT de Junior

Son dos las opciones que se manejan principalmente en Junior para asumir este reto. El club está entre Jorge Luis Pinto y Julio Comesaña. No obstante, sería Pinto el que más cerca estaría de asumir la nueva dirección técnica de Junior para este reto.

De acuerdo a la información de Paolo Arenas, Junior ya se fue a contactar con Jorge Luis Pinto para que este sea su nuevo entrenador en esta temporada. El estratega habría respondido: “Estoy mirando la posibilidad”, por lo cual, son horas claves.

Alfredo Arias se fue de Junior. (Foto: GettyImages)

Alfredo Arias se fue de Junior. (Foto: GettyImages)

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Con Junior, Alfredo Arias dirigió un total de 74 encuentros, entre todas las competencias. Ganó 33 partidos, empató 18 y perdió un total de 23 encuentros. Aunque fue muy criticado se marcha del ‘Tiburón’ dejando un bicampeonato histórico.

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En síntesis:

  • Alfredo Arias dejó de ser el entrenador de Junior por mutuo acuerdo este lunes.
  • Jorge Luis Pinto y Julio Comesaña son los candidatos principales para dirigir a Junior.
  • 74 encuentros dirigió Alfredo Arias en Junior, cosechando 33 victorias y dos títulos.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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