¡Última hora! Alfredo Arias se va de Junior y el club ya contactó a su reemplazo

Junior de Barranquilla despidió a Alfredo Arias y en su lugar busca a este técnico.

Alfredo Arias ya no es más el DT de Junior en una noticia que ha sorprendido a todos los aficionados en este lunes, 31 de agosto de 2026. El club venía muy mal en este segundo semestre, y el DT ya estaba con problemas con la hinchada y la prensa. En un ambiente tan duro, mejor salió.

Según se informa desde Junior, la salida se da mutuo acuerdo entre ambas partes. El DT y el club llegaron a una conversación final y ya desde este mismo lunes, el entrenador ya no estuvo citado para el entrenamiento. Terminando un ciclo exitoso como polémico.

El nuevo DT de Junior

Son dos las opciones que se manejan principalmente en Junior para asumir este reto. El club está entre Jorge Luis Pinto y Julio Comesaña. No obstante, sería Pinto el que más cerca estaría de asumir la nueva dirección técnica de Junior para este reto.

De acuerdo a la información de Paolo Arenas, Junior ya se fue a contactar con Jorge Luis Pinto para que este sea su nuevo entrenador en esta temporada. El estratega habría respondido: “Estoy mirando la posibilidad”, por lo cual, son horas claves.

Alfredo Arias se fue de Junior. (Foto: GettyImages)

Los números de Alfredo Arias en Junior

Con Junior, Alfredo Arias dirigió un total de 74 encuentros, entre todas las competencias. Ganó 33 partidos, empató 18 y perdió un total de 23 encuentros. Aunque fue muy criticado se marcha del ‘Tiburón’ dejando un bicampeonato histórico.

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En síntesis: