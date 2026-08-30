La advertencia que le hacen a los jugadores de Ecuador sobre Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo está a nada de ser nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y ya advierten una medida que tomará en el cameirno.

Marcelo Gallardo sigue siendo la principal opción para ser el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, mientras tanto aseguran que ya es cuestión de días para que el DT esté en el país. Los medios empiezan a prepararse para lo que será tener al entrenador.

El periodista Agustín Pérez en El Canal del Fútbol contó que el DT argentino “es estricto, marca las pautas del manejo de camerino y le gusta tener el control del grupo”.

Esto se da luego de un proceso en lo que hubo rumores de que algunos jugadores quedaron fuera de la Selección de Ecuador por casos extrafutbolísticos bajo el mando de Sebastián Beccacece.

Ofertas no le faltaban a Marcelo Gallardo, el argentino tenía propuestas de clubes de la MLS, Europa y recientemente hablaron de un supuesto llamado de River Plate, quién le pagaba 7 millones al año.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

Marcelo Gallardo, último título con River Plate.

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En resumen