La advertencia que le hacen a los jugadores de Ecuador sobre Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo sigue siendo la principal opción para ser el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, mientras tanto aseguran que ya es cuestión de días para que el DT esté en el país. Los medios empiezan a prepararse para lo que será tener al entrenador.
El periodista Agustín Pérez en El Canal del Fútbol contó que el DT argentino “es estricto, marca las pautas del manejo de camerino y le gusta tener el control del grupo”.
Esto se da luego de un proceso en lo que hubo rumores de que algunos jugadores quedaron fuera de la Selección de Ecuador por casos extrafutbolísticos bajo el mando de Sebastián Beccacece.
Ofertas no le faltaban a Marcelo Gallardo, el argentino tenía propuestas de clubes de la MLS, Europa y recientemente hablaron de un supuesto llamado de River Plate, quién le pagaba 7 millones al año.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?
Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.
Marcelo Gallardo, último título con River Plate.
En resumen
- Se conoció una contundente advertencia dirigida a los futbolistas de la Selección de Ecuador ante la inminente llegada de Marcelo Gallardo al banquillo tricolor en este 2026.
- Referentes y conocedores del método del estratega argentino avisaron sobre la máxima exigencia, la disciplina inflexible y el alto compromiso táctico que impondrá en el vestuario.
- La plantilla de ‘La Tri’ deberá asumir un cambio de mentalidad inmediato, adaptándose a la intensidad de los entrenamientos y a una feroz competencia interna por la titularidad.