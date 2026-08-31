¡Urgente! La Selección de Ecuador tiene otro candidato si Marcelo Gallardo no firma

Si Macelo Gallardo no llega a la Selección de Ecuador, ya hay otro firme candidato que podría aceptar.

Marcelo Gallardo es el máximo candidato para llegar a la Selección de Ecuador, pero todavía no hay nada cerrado entre el ‘Muñeco’ y ‘La Tri‘. Aunque se reveló que el DT estaba muy cerca de fichar por el equipo ecuatoriano, avisan que todavía esto se puede caer.

César Luis Merlo adelantó en De Una que no hay nada cerrado entre la Selección de Ecuador y Gallardo. Además, habrá una reunión entre la FEF y el DT para definir algunos detalles. Todavía hay varios aspectos que evitan que las dos partes firmen un contrato.

El otro candidato a llegar a la Selección de Ecuador

Por otro lado,Gabriela Jurado Calvo adelantó que Gallardo es el máximo candidato, pero no es el único. A esta altura, todavía Roberto Martínez es una fuerte opción para llegar al banquillo de ‘La Tri’. El ex DT de Portugal es un candidato firme.

Roberto Martínez estuvo en el Mundial con la Selección de Portugal. (Foto: GettyImages)

Roberto Martínez es una opción también importante que se maneja en la Selección de Ecuador, y a diferencia de Gallardo, no tiene un gran historial a nivel clubes, pero sí a nivel de selección. El DT pasó por Bélgica y hace poco ganó la Nations League con Portugal.

Los 3 candidatos para llegar a la Selección de Ecuador

De momento, para llegar a la Selección de Ecuador hay 3 firmes candidatos, siendo Gallardo el más opcionado. Los otros dos son de conocimiento público, y son Roberto Martínez y también Luis Zubeldía. Los 3 entrenadores ahora mismo están libres en el mercado.

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