Morena Beltrán le puso este apodo a Messi luego del retiro de la Selección Argentina

Las mil y una reacciones empezaron a llegar… ¿Y cómo no? Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Argentina y una de las muestras que no solo cambió la manera de ver el fútbol la dio la periodista Morena Beltrán con una reacción y un apodo que llegó a miles de reproducciones.

Aquella imagen desconsolado mientras España levantaba la Copa del Mundo tras ganarle la final a Argentina en 2026 ya empezaba a hacer ruido. Dos días necesitó Leo Messi para tener claro cuál sería el futuro en la ‘Albiceleste’ y el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, terminó siendo factor clave como el mismo ’10’ lo confesó.

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso, pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”, fue parte del anuncio de Messi que hizo reaccionar a Morena Beltrán.

El apodo que Morena Beltrán le puso a Messi tras el retiro de la Selección Argentina

Morena Beltrán y Leo Messi. (Foto: X / @morenabeltran10 y Getty)

“La vida fue mejor cuando lo vimos jugar y nos compartió un rato su súper poder, y con eso no hay nada más grande. Eso de cómo seguir para mí es el legado más grande de Messi, que hay que seguir. Él siguió intentando siempre (…) A mucha de nuestra generación nos atormentó ese pensamiento de que Leo no pueda ser campeón con Argentina porque era como hasta una defensa personal, viste… Siempre esa comparación natural porque quienes vieron a un Dios (Diego Maradona) después es muy difícil pensar que puede haber otro, pero estaba en nuestra naturaleza a quienes crecimos viéndolo en la selección, en el Barcelona, quienes prendimos la tele para ver fútbol por él, está en nuestra naturaleza ese deseo de querer que sea campeón”, dijo Beltrán en ‘ESPN Argentina’ para bautizar a Messi como “Dios”.

Morena Beltrán predecía que el ciclo de Messi se había terminado en la Selección Argentina

Aquella derrota de la Selección Argentina contra España por 1-0 en la prórroga llevó a que Morena Beltrán sintiera lo que Messi terminó anunciando. “Me derrumbé, empecé a llorar como una nena porque era sensación del ciclo terminado, de lo que ya no va a volver a pasar”, dijo la periodista de ‘ESPN’.

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