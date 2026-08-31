Sebastián Beccacece advierte a Marcelo Gallardo por la llegada a Ecuador: “Primero había que…”

¡Aviso entre técnicos! Sebastián Beccacece advirtió a Marcelo Gallardo por su llegada a la Selección de Ecuador. ¡Entérate de lo que dijo!

Una vez más, la Selección de Ecuador dejó la sensación que podía avanzar una ronda adicional en el Mundial. Luego de la eliminación en 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador, y no se despidió sin antes advertir a quién será su sucesor, Marcelo Gallardo, si nada extraordinario sucede.

“Mi contrato finalizaba cuando finalizaba el Mundial. Hoy (30 de junio) finalizó el Mundial. Cuando trabaja para alcanzar un objetivo, creo que sí se mejora lo del Mundial pasado y lo de la clasificatoria pasada, pero nosotros queríamos más, queríamos hacer nuestro mejor Mundial“, afirmó Beccacece tras la derrota 2-0 contra México en los 16avos de la Copa Mundial FIFA 2026.

Ya sin Sebastián Beccacece en el cargo, empezó una larga negociacion entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Marcelo Gallardo. El periodista Renzo Pantich, de ‘La Página Millonaria’, informó el 30 de agosto que el ‘Muñeco’ es el nuevo DT de Ecuador a falta de la confirmación oficial. Acto seguido, apareció el mensaje de Beccacece que tuvo una advertencia de por medio.

La advertencia de Beccacece a Marcelo Gallardo por la llegada a Ecuador

Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo. (Foto: Getty Images)

“Llegar a Ecuador fue mucho más que dirigir una Selección. Fue viajar a la intimidad de un país, conocer sus costumbres, acercarnos a sus raíces, a su cultura y, sobre todo, a su gente. Entender que para representar a un pueblo primero había que aprender a sentirlo. Gracias a los jugadores, a cada persona que compartió este camino y a todo un pueblo que nos acompañó hasta el Mundial. Nos vamos diferentes a como llegamos. Porque hay lugares por los que uno pasa y otros que pasan por uno. Gracias, Ecuador“, publicó Beccacece en X como mensaje de despedida y advertencia a Gallardo de lo que tiene que llegar a hacer como nuevo DT de la selección ecuatoriana.

Este será el salario de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Según reveló el portal ‘Ecos Diarios’, Marcelo Gallardo tendrá un salario como nuevo entrenador de la Selección Ecuador de 3.5 millones de dólares anuales. Esto quiere decir que se convertirá en el técnico mejor pagado de la historia del combinado ecuatoriano.

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