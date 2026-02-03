Mourinho sigue a un ecuatoriano para el Benfica y Liga de Quito ganaría millones

Liga de Quito sumará millones de dólares por la transferencia de Nilson Angulo al Sunderland, y ahora se conoce que otro ecuatoriano les podría dejar un fuerte ingreso. El Benfica de José Mourinho también quiere a uno de los ‘tricolores’ canteranos de Liga.

Según el comunicador Thomas Twotrepi, Denil Castillo está siendo monitoreado por el Benfica desde hace más de un año. El gigante portugués podría formalizar una oferta en las próximas semanas.

El volante central tiene también sondeos del Brentford y AFC Bournemouth, ambos de la Premier League. Liga de Quito tendría aún un porcentaje de sus derechos económicos.

Midtjylland de Dinamarca pagó 5 millones por el ‘tricolor’ proveniente del Shaktar Donetsk de Ucrania, en el equipo se ha consolidado como titular y figura pese a su corta edad.

El año anterior fue de consagración para Castillo, el jugador incluso fue convocado y debutó con la Selección de Ecuador. Castillo se perfila para ir al Mundial 2026.

El contrato de Denil Castillo con el Midtjylland de Dinamarca

El club danés tiene firmado a Denil Castillo hasta la temporada 2029 con un contrato a largo plazo. Su traspaso no sería por menos de 6 millones de dólares para el club.

Denil Castillo – Europa League.

