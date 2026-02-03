Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Mourinho sigue a un ecuatoriano para el Benfica y Liga de Quito ganaría millones

El Benfica de Mourinho está siguiendo a un jugador ecuatoriano y si el fichaje se da, Liga de Quito ganaría millones..

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Mourinho sigue a un ecuatoriano para el Benfica y Liga de Quito ganaría millones Foto: Getty
Mourinho sigue a un ecuatoriano para el Benfica y Liga de Quito ganaría millones Foto: Getty

Liga de Quito sumará millones de dólares por la transferencia de Nilson Angulo al Sunderland, y ahora se conoce que otro ecuatoriano les podría dejar un fuerte ingreso. El Benfica de José Mourinho también quiere a uno de los ‘tricolores’ canteranos de Liga.

Según el comunicador Thomas Twotrepi, Denil Castillo está siendo monitoreado por el Benfica desde hace más de un año. El gigante portugués podría formalizar una oferta en las próximas semanas.

El volante central tiene también sondeos del Brentford y AFC Bournemouth, ambos de la Premier League. Liga de Quito tendría aún un porcentaje de sus derechos económicos.

Midtjylland de Dinamarca pagó 5 millones por el ‘tricolor’ proveniente del Shaktar Donetsk de Ucrania, en el equipo se ha consolidado como titular y figura pese a su corta edad.

El año anterior fue de consagración para Castillo, el jugador incluso fue convocado y debutó con la Selección de Ecuador. Castillo se perfila para ir al Mundial 2026.

El contrato de Denil Castillo con el Midtjylland de Dinamarca

El club danés tiene firmado a Denil Castillo hasta la temporada 2029 con un contrato a largo plazo. Su traspaso no sería por menos de 6 millones de dólares para el club.

Publicidad
Selección Perú podría convocar a campeón ecuatoriano para el 2026

ver también

Selección Perú podría convocar a campeón ecuatoriano para el 2026

Denil Castillo – Europa League.

Denil Castillo – Europa League.

En resumen

  • Denil Castillo es monitoreado por el Benfica de José Mourinho para un posible fichaje.
  • El volante tiene contrato con Midtjylland hasta 2029 y vale al menos 6 millones.
  • Liga de Quito recibirá ingresos por conservar un porcentaje de los derechos de Castillo.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Los fichajes que tendría Liga de Quito con los millones de Nilson Angulo
Fútbol de Ecuador

Los fichajes que tendría Liga de Quito con los millones de Nilson Angulo

Ayrton Preciado se olvida de Emelec y regresa a otro grande de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Ayrton Preciado se olvida de Emelec y regresa a otro grande de LigaPro

Liga de Quito descarta dos refuerzos pese a pedido de los hinchas
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito descarta dos refuerzos pese a pedido de los hinchas

Lamine Yamal ante los rumores de mercado: ''Ojalá me quede en el Barcelona''
Europa

Lamine Yamal ante los rumores de mercado: ''Ojalá me quede en el Barcelona''

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo