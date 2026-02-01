Selección Perú podría convocar a campeón ecuatoriano para el 2026

Las próximas Eliminatorias al Mundial 2030 podrían tener a un ecuatoriano defendiendo los colores de la Selección de Perú. La FIFA le dio el ok a un ecuatoriano en el extranjero para vestir la Bicolor.

Jairo Vélez ha recibido el ok de la FIFA para ser registrado por la Federación Peruana de Fútbol y ser elegible por la selección del vecino país. El ecuatoriano recibió su naturalización como peruano el año pasado.

Vélez se encuentra en Alianza Lima y ha pasado por varios equipos de Perú, incluyendo Universitario, dónde fue campeón de la primera división de ese país el año pasado.

El jugador nacido en Manabí lleva seis años seguidos en la primera división de Perú, desde el 2020 estuvo en la U. César Vallejo desde el 2020 hasta el 2024, luego pasó a Universitario 2025 y ahora defiende los colores de Alianza Lima.

En Ecuador estuvo un año en U. Católica y fue juvenil de River Ecuador, hoy llamado Guayaquil City FC. Tuvo pasos también por el fútbol del Ascenso de México y Vélez de Argentina.

¿Para qué partidos podría ser convocado Jairo Vélez?

Una vez recibida la habilitación, Jairo Vélez podría ser convocado para los amistosos de marzo previo al Mundial así como para el arranque de próximas Eliminatorias.

Jairo Vélez – Universitario.

