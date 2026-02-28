Chito Vera no puede con David Martínez y suma su cuarta derrota consecutiva en la UFC

Este sábado 28 de febrero de 2026 era el gran regreso de ‘Chito’ Vera a la UFC. El peleador ecuatoriano se midió a David Martínez en una lucha que ya forma parte de la historia de la UFC. Para el ecuatoriano era el regreso al Peso Gallo tras 3 derrotas consecutivas y no pudo revertir esa mala racha.

La realidad es muy diferente para un ‘Chito’ Vera que hace 3 años estaba peleando por el campeonato del Peso Gallo. Ahora llegaba a este encuentro con la obligación de un experimentado que aún quiere luchar por su puesto en el ranking. El tricolor se alejaría del top 10 con esta derrota.

El primer round fue muy favorable para el mexicano, pese a que fue también de estudio. Aunque no hubo daño considerable, Martínez tuvo un derribo a favor y terminó el asalto por encima del peleador ecuatoriano. Eso fue clave para determinar ese tramo a favor del peleador local.

El segundo round fue más equilibrado y se vio muy bien a ‘Chito’. Sin embargo, otro derribo fue clave para Martínez. Por lo cual, ya el box del ecuatoriano le comentó que no tenía la decisión a favor y solo le quedaba noquearlo en el tercer asalto para ganar.

El tercer round ‘Chito’ lo intentó, pero ya era tarde. El ecuatoriano volvió a perder y ahora sí su futuro es una total incertidumbre. El tricolor no sale de una racha negativa y cada vez se aleja más de los puestos estelares a los que estaba acostumbrado.

¿Cuánto se llevó el ganador de este combate?

El premio base de la pelea de ‘Chito’ Vera y David Martínez era de 50 mil dólares. No obstante, este premio económico aumentaría de acuerdo a varias cláusulas y al tipo de final que presentaron ambos luchadores. El ecuatoriano ha ganado varios de estos bonos.

