Barcelona SC

¡Última hora! Jugador de Barcelona se va libre del club

Barcelona tendrá un jugador menos para la siguiente jornada de la LigaPro, uno de sus futbolistas se declaró agente libre.

Por Gustavo Dávila

¡Última hora! Jugador de Barcelona se va libre del club Foto: Getty

Barcelona aún puede tener cambios en su plantel, no solo por el último refuerzo que quieren los amarillos, si no por las salidas que podrían darse. Este viernes trascendió que uno de sus jugadores se va libre.

Según JCSports, Dixon Arroyo no es más jugador de Barcelona, el volante central quiso intimar por una deuda que mantienen con él. De esta forma Arroyo puede firmar con cualquier otro equipo y los ‘toreros’ no recibirán ingreso alguno.

En lo deportivo, Dixon Arroyo no entraba en planes de Barcelona ni de César Farías, pese al deseo del jugador de quedarse. Al futbolista le habrían advertido que debía salir o no tendría minutos de juego.

Arroyo no ha jugado en este arranque de temporada y tampoco fue protagonista en los amistosos de pretemporada. Jugadores como Matías Lugo, Milton Celiz, Tommy Martínez y Jean Carlos Montaño están por encima.

Leonai Souza es el otro volante central que no entró en planes y que también deberá buscar una salida. Ambos tenían una temporada más firmada con Barcelona en este 2026.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Dixon Arroyo jugó tres temporadas en Barcelona. Foto: Getty.

Barcelona se llevaría a uno de los campeones de Emelec como refuerzo

En resumen

  • Dixon Arroyo dejó de ser jugador de Barcelona SC tras quedar en libertad de acción por falta de pago.
  • El volante central no formaba parte de la planificación deportiva del entrenador César Farías.
  • Leonai Souza es otro de los mediocampistas que tampoco entra en los planes del club para la temporada 2026.
Gustavo Dávila
