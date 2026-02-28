¿Hace frío? La viral imagen de James Rodríguez en el partido de la MLS

James Rodríguez era la atracción principal en el partido del Minnesota contra el Cincinnati en la MLS. No obstante, aunque muchos aficionados querían ver al colombiano en cancha, no fue así. Aunque sí dejó una viral imagen durante el encuentro que sorprendió a todos.

Resulta que el partido entre Minnesota vs Cincinnati se metió entre los 4 partidos más fríos de la historia de la temporada regular de la MLS. De ahí que, muchas miradas apuntaran a James, puesto que, el colombiano vive un momento de adaptación importante.

Se vio al histórico 10 y ex jugador del Real Madrid con mucho frío en el banco de suplentes y una ropa y accesorios que casi le tapaban toda la cara. El colombiano estaba muy complicado con el clima. y se notó. La temperatura llegó a estar en -6 grados.

James Rodríguez tendrá que esperar hasta las próximas fechas para debutar. El 10 viene de una importante para y desde el club ya habían revelado que lo van a llevar de a poco para que juegue. De ahí que, el colombiano sigue estando lejos de la cancha.

James Rodríguez con mucho frío en la MLS. (Captura de pantalla)

El colombiano llegó al Minnesota con la intención de “agarrar” ritmo de cara al Mundial de 2026. El colombiano no encontraba equipo y en la MLS se le habían cerrado varias puertas, por lo cual, con mucho apuro terminó eligiendo y llegando a este proyecto.

El contrato de James Rodríguez en la MLS

James Rodríguez firmó un contrato hasta finales de junio en la MLS. Por lo cual, el colombiano apunta directamente al Mundial de 2026. Después de ese torneo, habrá que ver cuál es su futuro y si el jugador definitivamente se quiere quedar en el Minnesota.

En síntesis:

James Rodríguez permaneció en el banco de suplentes de Minnesota a -6 grados de temperatura.

