Norberto Araujo dejó Aucas y ya lo ponen en planes de dos equipos de LigaPro

Norberto Araujo sorpresivamente dejó SD Aucas pero en menos de 24 horas ya lo ponen en planes de dos clubes de LigaPro.

Con mucha sorpresa, el entrenador Norberto Araujo dio a conocer que no seguirá en SD Aucas en una decisión personal. En menos de un día ya lo ponen en tres equipos para el segundo semestre de LigaPro.

Orense, Emelec y Mushuc Runa serían los tres clubes que piensan en Norberto Araujo como alternativa para el cuerpo técnico según KCH Radio. El ex defensor tiene dos pasos positivos seguidos en Deportivo Cuenca y Aucas.

Antes de la llegada de Gustavo Álvarez, Norberto Araujo fue opción para Liga de Quito, sin embargo su falta de experiencia en equipos grandes sumado a su corta carrera como DT lo alejaron.

Norberto Araujo tenía a SD Aucas peleando los puestos de arriba, sin embargo la directiva no pudo inscribir a todos los refuerzos. En el último partido tuvieron menos de seis jugadores suplentes habilitados.

El ex Liga de Quito ha pasado por el Cumbayá FC en su regeso a la LigaPro Serie A, luego fue al Deportivo Cuenca y ahora en SD Aucas. El argentino no descarta seguir en el exterior.

Las estadísticas de Norberto Araujo en SD Aucas

Norberto Araujo dirigió a Sociedad Deportiva Aucas durante la primera parte de la temporada 2026 de la LigaPro, registrando 21 partidos dirigidos, 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Generó 35 puntos, ubicándose tercero en la tabla.

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Norberto Araujo debutó en Cumbayá FC como DT.

En resumen