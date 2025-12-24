Es tendencia:
Independiente del Valle pasa la escoba y dice adiós a estos jugadores, pese a que fueron campeones

Aunque fueron campeones, ya 6 jugadores de Independiente del Valle son salidas confirmadas.

Por Jose Cedeño Mendoza

Todos estos jugadores dejarían IDV para la temporada 2026.
© GettyImages/ Edit BVTodos estos jugadores dejarían IDV para la temporada 2026.

Independiente del Valle fue el mejor equipo de la LigaPro en esta temporada y se coronó campeón por segunda vez en su historia a nivel local. Sin embargo, este logro no alcanzaría para que varios jugadores se queden para la temporada 2026 y desde el mismo club confirmaron sus salidas.

Fue Santiago Morales el que aclaró que jugadores de Independiente del Valle dejarían el club para la siguiente temporada. Algunos futbolistas aún gustan en la LigaPro, pero esto no es garantía de que se queden en el campeonato para la temporada 2026.

Los jugadores que están confirmados como bajas de Independiente del Valle son: Cristian Zabala, Oscar Quiñónez, Renato Ibarra, Luis Zárate, Matías Fernández y también Michael Hoyos. De momento, estas son las primeras 6 salidas del campeón para 2026.

Sorprende mucho la de Renato Ibarra, ya que en su momento fue un “bombazo” por su paso de Liga de Quito a IDV. Sin embargo, con la camiseta ‘Rayada’ no pudo rendir al mejor nivel y todo esto provocó que ahora se marche para jugar con otro equipo.

A varios de estos jugadores no les faltaría ofertas en la LigaPro para seguir su carrera, en el caso de Matías Fernández, el lateral ya tiene un “acuerdo” con Colo Colo y volverá a su país para seguir su carrera. Michael Hoyos también tendría futuro en el extranjero. 

Los logros de IDV en esta temporada

En la temporada 2025, Independiente del Valle ganó la segunda LigaPro de su historia. Pero también en esta temporada se pudo meter a la semifinal de la Copa Sudamericana. Volvió a destacar a nivel internacional y localmente se vio absolutamente fuerte. 

El presupuesto de Independiente del Valle para 2026

Aunque se espera que IDV vuelva a ser protagonista en el mercado de fichajes de la LigaPro, se confirmó que no será por un gran gasto. El club planificó que en 2026 se tenga el mismo presupuesto que ahora en 2025, por lo cual, no se espera un fichaje millonario. 

En síntesis:

  • Independiente del Valle obtuvo su segundo título de LigaPro durante la temporada 2025.
  • El directivo Santiago Morales confirmó la salida de 6 jugadores del plantel para 2026.
  • El lateral Matías Fernández dejará el equipo tras alcanzar un acuerdo con Colo Colo.
