El Real Madrid ganó el Clásico Mundial contra el FC Barcelona pero igual José Mourinho quedó descontento con el VAR.

El Real Madrid consiguió una importante victoria ante el Barcelona en el Camp Nou, un resultado que le permite recortar distancias en la lucha por el campeonato. Sin embargo, José Mourinho no se marchó completamente satisfecho y, aunque elogió el rendimiento de sus jugadores, lanzó críticas contra el arbitraje por una acción que consideró merecedora de expulsión.

“Creo que el árbitro ha hecho un gran partido y un VAR que creo que estaba dormido en el minuto 60; es una clara tarjeta roja de Joao Cancelo a Diomande”, manifestó el entrenador portugués en conferencia de prensa.

Para Mourinho, Joao Cancelo debió recibir la tarjeta roja por una entrada sobre Diomande luego de que el el lateral le clavó un planchazo en la pierna al rival mientras ambos disputaban una acción en carrera, una jugada que, desde su perspectiva, justificaba la intervención del VAR.

También resaltó la organización, la concentración y la valentía de sus jugadores para salir desde atrás ante la presión azulgrana. Además, aseguró que el Real Madrid tuvo ocasiones para ampliar la ventaja antes de la reacción del Barcelona en la segunda mitad.

Mourinho, no obstante, recordó que ganar en el Camp Nou no garantiza conquistar LaLiga y pidió mantener la regularidad en las próximas jornadas. Si ganamos hoy pero perdemos en El Sardinero no vale, porque el Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, juega para ganar el campeonato”, sentenció.

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Real Madrid venció al FC Barcelona con doblete de Mbappé. Foto: Getty.

En resumen