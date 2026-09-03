Mourinho lamentó el retiro de Messi de la Selección Argentina: “Le vamos a echar de menos”

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue siendo noticia a nivel mundial. El turno le llegó hoy a una de las máximas víctimas de La Pulga. José Mourinho habló en la rueda de prensa del Real Madrid de cara al choque con Real Betis y elogió al 10 de la Albiceleste por todo lo alto.

“Hablar de Messi es complicado. No hay mucho más que decir. Y no hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Llegó a este Mundial con 38 o 39 años y ha sido lo que hemos visto. Es de esos jugadores que vas a echar de menos”, empezaba Mourinho en una rueda de prensa que tuvo esta como la primera respuesta.

Mourinho no dudó en elogiar a Messi, así como de dejar en claro que el fútbol extrañará a Leo: “Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años. Porque es uno de esos que, como decía en una rueda de prensa anterior, hay jugadores que tú echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación”.

Messi ha sido una figura vital en la carrera de Mourinho. No solo por haber sido parte de sus grandes victorias, como aquella campaña con triplete del 2010, sino también por lo que fueron algunos de los resultados más duros en la carrera del DT portugués como fue ese 5-0 en el Camp Nou ante el Barcelona de Pep Guardiola. No es la primera vez que le elogia por todo lo alto.

Mourinho ha definido a Messi como una de las pesadillas de su carrera: GETTY

Incluso, Mourinho ha definido a Messi como una pesadilla que le robó la gran mayoría de su tiempo en Real Madrid. 13 años después de su último choque y en medio de la salida del capitán de Argentina, The Special One se deshace en elogios a la figura de un Lionel Andrés al que lamenta solo poder disfrutar en la MLS.

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Mourinho también habló de la saga Julián Alvarez

Fue la trama del verano. El futuro de Julián Alvarez seguirá en Atlético de Madrid tras un verano donde hasta Real Madrid ofreció dinero por su fichaje. Mourinho, consultado sobre cómo poder reconducir la situación de La Araña, no duda de que Simeone es el hombre indicado para que todo vuelva a la normalidad en el Metropolitano.

“Esa situación… no hay quien lo conozca mejor que Simeone. Y no veo que tenga absolutamente nada que decir en relación a esta situación. Lo que normalmente digo es que cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre debes estarlo o no juegas. Mi sensación es que a partir de ayer y por lo menos hasta el final de la temporada, será un jugador importante para su club”, palabras del Special One sobre el presente como futuro del 9 de la Albiceleste.

Datos claves

José Mourinho elogió a Lionel Messi tras anunciarse su retiro de Argentina .

elogió a tras anunciarse su retiro de . José Mourinho afirmó que Diego Pablo Simeone resolverá la situación de Julián Alvarez .

afirmó que resolverá la situación de . El técnico José Mourinho destacó que Julián Alvarez continuará en el Atlético de Madrid.