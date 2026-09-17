Barcelona firma el mejor inicio de su historia y va por el récord de goles del Real Madrid de Mourinho

El Barcelona disfruta como nunca en la Liga española. La victoria por 7 a 2 ante el Racing de Santander explica al 100% el momento de los dirigidos por Hansi Flick. El entrenador alemán ya ha firmado el mejor inicio en toda la historia del club e incluso se postula para una marca que en sus días no pudieron conseguir nombres como Lionel Messi, Neymar o Luis Suárez. Peligra el récord de José Mourinho en el Real Madrid.

Durante los meses de agosto de 2011 y mayo de 2012, aquel Real Madrid marcó 121 goles en 38 partidos de LaLiga. Una marca sin precedentes y que hasta la fecha no ha podido ser revalidada por ningún otro plantel. Este Barcelona de Flick se postula como el máximo candidato a batir dicha marca después de un inicio de temporada donde en sus 6 victorias ya ha marcado 28 goles oficiales. Es el mejor inicio goleador del club en más de 100 años de historia.

Hasta el momento, el Barcelona promedia más de cuatro goles por encuentro. La estadística pensando en la jornada 38 indica que incluso podría bajar su promedio a los 2.94 por partido para llegar a los 122 goles. Solo el tiempo dirá qué ocurre, pero por primera vez en más de una década, el mayor de los récords de José Mourinho en el Real Madrid se ve realmente bajo amenaza.

Aquella marca llegó en una temporada histórica para los merengues. Además de llegar a los 121 goles oficiales, el Real Madrid se consagró como campeón de Liga con una marca de 100 puntos sobre 114 posibles. El Barcelona lo igualaría 12 meses más tarde, dejando ahí el techo de un campeón de la Liga española. Flick también podría superarlo en caso de mantener un ritmo absolutamente arrollador desde que iniciase la presente campaña.

Barcelona, con mejor ritmo goleador que Real Madrid de Mourinho: GETTY

Por primera vez en la historia, el Barcelona inicia la temporada con 7 victorias entre todas las competencias. Ni siquiera el mejor equipo de Pep Guardiola o de Luis Enrique, ganadores de triplete en el Camp Nou, comenzaron de esta forma un campeonato local. Queda todavía mucho por delante, pero el récord de José Mourinho en el Estadio Santiago Bernabéu de la mano de Cristiano Ronaldo 15 años atrás peligra como nunca.

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