Mientras Messi gana 28.3 millones en Inter Miami, el salario de Mourinho en el Real Madrid

Conoce la diferencia salarial entre lo que gana Lionel Messi en Inter Miami y lo que cobraba José Mourinho en el Real Madrid.

Lionel Andrés Messi Cuccittini anunció el 31 de agosto que se retiraba de la Selección Argentina y una de las reacciones que más llamó la atención fue la de José Mourinho, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios de estas figuras del fútbol.

Messi publicó en su cuenta de Instagram que “después de este tiempo que pasó desde la final (del Mundial 2026), pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”. La reacción de Mourinho llegó en 3, 2, 1…

“Enhorabuena por una carrera internacional brillante e inolvidable. La próxima Copa América y el próximo Mundial no serán lo mismo”, comentó Mourinho en la publicación de Leo Messi sobre el retiro de la Selección Argentina. Ahora, la pregunta era: ¿Quién gana más dinero, el ’10’ de Inter Miami o el técnico del Real Madrid?

La abismal diferencia de salarios entre Messi y José Mourinho

Leo Messi y José Mourinho. (Foto: Getty Images)

La diferencia es de más de 21.3 millones de dólares. Mientras la guía de salarios oficial de la MLS reporta que Messi gana al año más de 28.3 millones con compensación garantizada, el portal ‘El Destape’ reveló que Mourinho percibe un salario anual de 6 millones de euros en el Real Madrid. Unos 6.9 millones de dólares, aproximadamente.

El retiro de Leo Messi llevará a que Mourinho haga algo que no le gusta

“Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años. Es uno de esos que, como decía en una rueda de prensa anterior, echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación”, dijo José Mourinho en conferencia de prensa sobre Lionel Messi.

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