“Relación rota”: La agencia de Luis Fernando León responde a una posible llegada a Barcelona SC

Luis Fernando León es el nombre que más ha sonado en este mercado de fichajes. El central ecuatoriano apareció como posibilidad para Liga de Quito y luego para Barcelona SC. En el equipo amarillo dijeron que no llegará “Ni Gratis” y ahora así respondió la agencia del jugador.

En Barcelona SC no ven a Luis Fernando León como su nuevo central, pese a que en 2021 fue uno de los mejores defensores del fútbol ecuatoriano con esa camiseta. El defensa volvió a sonar en las últimas horas, pero su fichaje está totalmente descartado por ambas partes.

Es que ahora la misma agencia de Luis Fernando León respondió en redes sociales: “La relación entre nuestro representado, Luis Fernando León, y Barcelona SC quedó rota a inicios de 2024, cuando, a pesar del interés formal de BSC, Luis Fernando decidió permanecer en CS Emelec. Desde ahí no han existido acercamientos ni conversaciones entre las partes”, escribieron en sus cuentas oficiales.

León se ha convertido en un símbolo de Emelec desde 2023. El defensor se encamina a su cuarta temporada de azul, aunque el momento del equipo no es el mejor, ya que le deben más de 5 meses de salario. El central tiene contrato hasta 2027 y aún no se determina si se queda o se va.

Luis Fernando León no llegará a Barcelona SC. (Captura de pantalla)

Otro de los clubes que también estaba interesado en Luis Fernando León era Liga de Quito, no obstante, ya quedó también descartado para LDU, que se fija en otros centrales. Por lo cual, de momento estaría descartado un camisetazo para León en 2026.

Las estadísticas de Luis Fernando León cuando jugó para Barcelona SC

Cuando Luis Fernando León jugó en Barcelona SC en el 2021, el central estuvo en cancha 39 partidos. El central ecuatoriano hizo en cancha poco más de 3.400 minutos. No pudo ganar ningún campeonato, aunque llegó a semifinales de la Copa Libertadores.

El contrato de Luis Fernando León en Emelec

A la espera que le puedan pagar sus salarios atrasados, Luis Fernando León tiene que cumplir con el ‘Bombillo’ un contrato hasta finales de 2027. El central es uno de los mejores pagados y la temporada 2025 también fue muy irregular para él por las lesiones.

