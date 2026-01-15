Ederson Castillo viajó a Barcelona-España y ya está entrenando y haciendo “pasantías” con el FC Barcelona, que podría terminar en un fichaje. El jugador ecuatoriano interesó a varios clubes grandes de Europa. Los hinchas ‘Culés’ le pusieron un apodo al jugador.

En redes sociales, se viralizó que el jugador ecuatoriano está entrenando con el FC Barcelona y esto hizo que los hinchas finalmente le pongan un apodo y muchos lo compararon con Moisés Caicedo. El joven jugador ecuatoriano destaca en la misma posición que el capitán de Chelsea.

“Castillo es un mini Moisés Caicedo pero con más técnica“. “Tiene cosas de Moisés Caicedo interesante la verdad, imagínate comprarlo a bajo precio y pulirlo con Hansi Flick”. “Es muy parecido a Moisés Caicedo en sus inicios yo creo que con el físico que tiene va a ser pivote como Moisés ojalá y explote en el barca el problema es que el barca no a tenido pivote defensivo”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas.

Ederson Castillo podría ser fichado por el FC Barcelona si aprovechan estas “pasantías” del jugador, o también puede fichar por otro grande. Pese a no jugar varios partidos en LigaPro, el joven pivote se robó la mirada de equipos como Real Madrid o Manchester United.

Los mensajes de los hinchas a Ederson Castillo. (Foto: Captura de pantalla)

El FC Barcelona nunca tuvo en sus filas a un jugador ecuatoriano en sus más de 125 años de historia, de ahí que, para muchos aficionados tricolores exista una gran expectativa con Castillo. La ‘Joya’ de Liga de Quito estará en Europa las siguientes semanas.

Los millones que ganaría Liga de Quito con Ederson Castillo

Liga de Quito ganaría entre 5 y 7 millones por la venta de Ederson Castillo. El volante, comparado con Moisés Caicedo, podría ser una venta histórica para el ‘Rey de Copas’ más aún si se considera lo poco que el volante ha jugado en primera.

¿Cuándo llegaría Ederson Castillo a Europa?

Actualmente, Castillo tiene 17 años de edad y cumplirá 18 a finales de diciembre. Por lo cual, si lo ficha un equipo europeo, el volante ecuatoriano se integrará a su nuevo equipo a inicios de 2027.

En síntesis: