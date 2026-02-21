Este sábado 21 de febrero de 2026 y en medio de toda la polémica, Emelec nuevamente es noticia y es que el club fichó a un nuevo delantero. El ‘Bombillo’ fichó a un jugador que venía buscando desde hace varias semanas y ahora pone a todos a hablar en la LigaPro.

De acuerdo a la información de César Luis Merlo, Emelec fichó a Luca Klimowicz como su nuevo delantero a préstamo para la temporada 2026. Finalmente, llegaron a un acuerdo ambos clubes cuando justamente la operación parecía caerse.

Emelec con esto da casi por cerrado su mercado de fichajes y está muy cerca de armar una de las mejores plantillas en los últimos 3-4 años. El ‘Bombillo’ se ha reforzado con importantes nombres en todas las líneas y promete ser un animador de la LigaPro.

Este fichaje para Emelec también llega en medio de la polémica por el partido suspendido de la LigaPro que tuvo ante Católica. El ‘Bombillo’ iba camino a jugar su encuentro ante el equipo de la capital, pero la organización suspendió el partido por temas de seguridad.

Tweet placeholder

Luca dejó un gran rendimiento cuando pasó por la LigaPro con la camiseta de Imbabura. En ese momento, el delantero goleador siempre interesó a los grandes, pero tuvo que esperar 1 año para su regreso. Instituto lo presta a Emelec con una opción de compra.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es la opción de compra de Emelec con Luca Klimowicz?

ver también Uno jugó en Liga de Quito: Los dos jugadores que no quieren arreglo con Emelec en la FIFA

Emelec tiene una opción de compra de USD 550.000 por el 50% del pase del jugador argentino. Esta, debe hacerse efectiva hasta finales de 2026 y dependerá exclusivamente del nivel que el goleador pueda mostrar a lo largo de esta temporada.

Los fichajes de Emelec para la temporada 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina, Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico y ahora Luca Klimowicz. Todos podrían ser inscritos en los próximos días.

Encuesta¿Con estos jugadores, para qué está Emelec? ¿Con estos jugadores, para qué está Emelec? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: