Kendry Páez podía debutar en el partido de Copa Argentina entre River Plate contra Ciudad de Bolívar. Sin embargo, Marcelo Gallardo decidió no darle minutos y sorprendió a todos. Por esto, el ecuatoriano se mandó una misteriosa publicación en redes sociales.

El posteo de Kendry Páez generó todo tipo de interpretaciones, incluso algunos pensaron que era para Marcelo Gallardo, sin embargo, la realidad es que casi nadie entendió que quiso decir el ecuatoriano. El tricolor solo jugó un puñado de minutos ante Argentinos hace 8 días.

Se especulaba que justamente el partido de Copa Argentina era el escenario ideal para que Kendry debute, pero no fue así. Ahora se ve absolutamente complicado que el ecuatoriano salga como titular ante Vélez este fin de semana. Podría ir nuevamente al banco de suplentes.

Por otro lado, Kendry Páez tiene una cláusula que lo haría salir de River Plate a mitad de año si no juega un cierto número de partidos. De ahí que, el tiempo también es importante para el club y para el jugador si quieren que se mantenga en el club hasta finales de 2026.

El posteo de Kendry Páez que dio de que hablar. (Foto: @InfoGallardista)

La interpretación más repetida de esta publicación de Kendry Páez, es que el jugador ecuatoriano está centrado y mantiene la “boca cerrada”, por eso, en la imagen está “desactivado” el botón de la boca, pero el de los ojos está activado. El tricolor viene de unos meses de muchos rumores en Francia.

El contrato de Kendry Páez con River Plate

Kendry Páez tiene contrato con River Plate hasta mediados de la temporada 2027. El ecuatoriano tiene, en teoría, un préstamo largo con River, pero si no juega el 50% de los partidos en este semestre, hay una opción de repesca para que regrese a Chelsea.

El plan de Gallardo con Kendry Páez

Por su gran irregularidad en el mes de enero en Francia, en River Plate decidieron que Páez entrene estas semanas hasta ponerse a tono desde lo físico. Por lo cual, el ecuatoriano sigue sin tener una fecha clara para debutar como titular. Aunque lleva ya dos convocatorias con el primer equipo.

