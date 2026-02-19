Liga de Quito hizo una gran Copa Libertadores en el 2025 y eso lo puso como uno de los equipos sudamericanos con más chances de jugar el Mundial de Clubes 2029, por ranking. Ahora el equipo ecuatoriano recibió una noticia que aumenta sus expectativas.

De acuerdo a la información de The Guardian, un acuerdo entre la FIFA y UEFA permitiría que el próximo Mundial de Clubes se termine jugando con hasta 48 equipos. Esto porque en la primera edición varios grandes de Europa se quedaron fuera por el formato reducido de 32 equipos.

Con esto se prevé que también se aumente los cupos para CONMEBOL, que ya tiene 4 seguros por los campeones de Copa Libertadores, pero los otros pueden entrar por Ranking y es donde Liga de Quito ve grandes esperanzas, ya que en el ranking de clasificación está tercero con 35 puntos.

Por otro lado, quedan aún 3 ediciones de Copa Libertadores hasta el próximo Mundial de Clubes, y todo puede cambiar para bien para LDU, ya que, puede ganar el título o seguir sumando victorias que le aseguren un buen lugar en el ranking. Solo suman equipos que jueguen Libertadores

Solo por jugar el Mundial de Clubes en 2029, lo clubes ya se asegurarían más de 10 millones de dólares en premios. De ahí que, clasificarse a este torneo también sea un impulso financiero. LDU en este año ya está clasificado para jugar la Copa Libertadores desde grupos.

¿Qué equipo CONMEBOL ya clasificó al Mundial de Clubes?

De momento, CONMEBOL ya tiene a un representante en el próximo Mundial de Clubes, y este es Flamengo. El ‘Fla’ se clasificó por ganar la Copa en 2025 y quiere volver a hacer historia en este torneo. En la primera edición fue el único en vencer al campeón, Chelsea.

Liga de Quito será cabeza de serie en la Copa Libertadores

En esta nueva edición, Liga de Quito también tiene la chance de encontrar un “grupo fácil”, puesto que, clasificó directo a esta zona y terminará liderando el grupo como cabeza de serie. Además, el ‘Rey de Copas’ es casi imbatible cuando lo visitan en su casa.

