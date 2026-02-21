La Selección Colombia ya tiene confirmados a sus dos rivales para esta doble fecha FIFA de marzo, donde enfrentará a Croacia primero y luego a Francia, en los últimos encuentros a poco del Mundial 2026. Ahora se confirmó otro amistoso para el equipo de Néstor Lorenzo.

El encargado de confirmar este partido fue la Selección de Jordania, que está en el Mundial y se enfrentará al equipo colombiano el 7 de junio. A pocos días que comience el Mundial de 2026. Ambas selecciones quieren llegar listas a competir en sus respectivos grupos.

Para Colombia medirse a Jordania le da un símil de lo que podría llegar a ser el encuentro ante Uzbekistán, puesto que, ambos equipos pertenecen a la Confederación Asiática de Fútbol. ‘La Sele’ abre contra Uzbekistán su participación en la Copa del Mundo.

Por otro lado, para la Selección de Jordania, Colombia es un rival similar a Argentina, es más ambas selecciones de CONMEBOL vienen de protagonizar la última edición de la final de la Copa América. De ahí que, sea un partido importante para ambos equipos.

Así confirmó Jordania el amistoso contra Colombia. (Captura de Pantalla)

Colombia promete ser uno de los grandes animadores del Mundial 2026 y también avisa de protagonizar un partidazo por su grupo cuando esté enfrentando a Portugal de Cristiano Ronaldo. El equipo de CONMEBOL es candidato a quedarse como líder del grupo.

El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así está el fixture oficial que debe jugar Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/6)

Colombia vs Ganador repechaje FIFA (23/6)

Colombia vs Portugal (27/6)

El grupo de Jordania en el Mundial 2026

Jordania por otro lado comparte grupo en el Mundial 2026 con las siguientes selecciones:

Austria

Argentina

Argelia

