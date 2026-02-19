La firme decisión de Barcelona con César Farías si quedan eliminados de Copa Libertadores

Barcelona arrancó con dudas su temporada oficial tras haber perdido contra Argentinos Juniors en Copa Libertadores y las críticas empiezan contra algunos jugadores, pero también cuerpo técnico. César Farías fue de los más señalados y se conoce la postura de la directiva.

Pese a la derrota y la falta de juego en los amistosos pretemporada y debut en Copa, César Farías tiene el respaldo de la directiva, entendiendo que el DT recién arranca su proceso y la temporada apenas tiene un partido.

Barcelona debutará este fin de semana en LigaPro contra Técnico Universitario, se espera que el DT repita el once para que tengan continuidad aunque hubo nombres como Álex Rangel, Bryan Carabalí y Sergio Núñez que fueron pedidos como titulares.

Farías en rueda de prensa señaló que buscarán la remontada “con el puñal en los dientes”, y que no los deben dar por descartados. BSC tendrá que ganar por 1-0 para forzar los penales.

En LigaPro, las expectativas estan con que Barcelona pelee el campeonato ecuatoriano en la parte alta, siendo uno de los que más refuerzos contrataron en este mercado.

Los fichajes de Barcelona SC inscritos para Copa Libertadores

A excepción de Lugo y Cano, Barcelona SC tiene inscritos a todos sus fichajes para jugar la Copa Libertadores. En el ‘Ídolo’ podrán jugar Jonnathan Mina, Héctor Villalba, Jonathan Perlaza, Thomas Martínez, José Gabriel Cevallos, Javier Baez, Jordan Mina, Sergio Núñez y Darío Benedetto.

Publicidad

Publicidad

ver también Hinchas de River Plate cuestionan la última decisión de Marcelo Gallardo con Kendry Páez

César Farías fue presentado en Barcelona hace apenas un mes.

En resumen