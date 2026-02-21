Es tendencia:
Marcó 16 goles en 2025 y ahora está muy cerca de ser el nuevo goleador de Emelec

Emelec sigue activo en el mercado de fichajes y ahora se quedaría con este delantero.

Por Jose Cedeño Mendoza

Emelec va por un nuevo delantero para 2026
Emelec va por un nuevo delantero para 2026

Emelec sigue muy activo en el mercado de pases de la temporada 2026 y con José David Jiménez como nuevo presidente, el club azul ahora va por un nuevo delantero. Sería el tercer goleador contratado en estas semanas tras las llegadas de Pizzini y Klimowicz.

Hay varios nombres que se manejan a la interna de Emelec, pero el más apuntado por la directiva y por todos los rumores sería el de José Neris. El delantero uruguayo de 25 años tuvo una buena temporada en su país en el año anterior, pero ahora le tocó regresar a Colón.

Sin querer jugar en el ascenso argentino sumado a los grandes problemas que tiene el equipo, Neris está buscando una salida. Emelec viene preguntando por él y negociando su transferencia desde hace varias semanas y ahora podría cerrarlo para este 2026.

Con estos fichajes, Emelec ha cambiado considerablemente lo que era su ataque cuando comenzó el 2026, y lo que podrá ser ahora en esta temporada. También hay que sumarle que otro jugador como Miller Bolaños también se queda en el plantel.

Emelec tiene nuevo presidente. (Captura de pantalla)

Otro delantero por el que viene preguntando Emelec es Jonathan Rodríguez, que ahora mismo no tiene equipo. Sin embargo, el goleador uruguayo pasa por una lesión de rodilla y eso hace que los equipos se piensen su contratación tras solo jugar 7 partidos en 2025.

Los números de José Neris en la temporada 2025

Los números de José Neris en la temporada 2025

Sebastián Beccacece confirma que ya tiene a 20 convocados de Ecuador para el mundial 2026

En la anterior temporada, a préstamo con Montevideo City Torque, José Neris jugó un total de 34 partidos entre todas las competencias. Marcó 16 goles y dio 5 asistencias. Con estos números llegaría para ser titular en el equipo de Vicente Sánchez.

En síntesis:

  • José David Jiménez busca fichar al delantero uruguayo José Neris para el Emelec 2026.
  • El atacante José Neris registró 16 goles y 5 asistencias en 34 partidos durante 2025.
  • Emelec ya contrató a los delanteros Francisco Pizzini y Luca Klimowicz en este mercado.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
