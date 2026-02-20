A sus 40 años y con poca continuidad, parecía que Radamel Falcao no iba a tener otra chance con la Selección Colombia, sin embargo desde Argentina soltaron un bombazo. Néstor Lorenzo piensa en Falcao para que sea convocado al Mundial 2026.

Según el periodista Sebastián Srur, Néstor Lorenzo le dijo a Falcao que si cumplía jugar 2-3 partidos al mes con Millonarios, lo llevará al Mundial 2026 con Colombia.

Rápidamente la información se hizo viral, con comentarios a favor de un último Mundial del ‘Tigre’ con la selección nacional, así como críticas de llevar a un jugador cerca del retiro por opciones con mayor vigencia.

Parece que al DT argentino no le importa la edad como factor determinante, ya que hace meses Hugo Rodallega también dijo que Lorenzo le mantuvo las puertas abiertas a la Selección.

Falcao lleva jugando 6 partidos con Millonarios y ha anotado 1 gol, el año pasado anotó 6 tantos con 13 partidos jugados. Su último paso por la Selección fue en el 2023 con 2 encuentros sin goles.

Los números de Radamel Falcao con la Selección Colombia

Radamel Falcao alcanzó los 107 partidos con la Selección, anotó 38 goles y dio 4 asistencias. Falcao jugó el Mundial de Rusia 2018, siendo baja para las ediciones del 2014 y 2022.

Radamel Falcao – Selección Colombia.

En resumen