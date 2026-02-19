La insólita crítica de Antonio Valencia a los jugadores de Barcelona SC: “Para llorar…”

Barcelona SC jugó su primer partido oficial en la temporada 2026 ante Argentinos Juniors y se acabó llevando una derrota dolorosa. El equipo amarillo lució una imagen muy gris, y a todas las críticas para los jugadores llegó una del mismo Antonio Valencia.

Valencia se hizo eco en sus redes sociales sobre el nivel de varios jugadores, sobre todo apuntó a los extranjeros del club: “Que extranjeros los de Barcelona. Para llorar. Esperemos que mejoren“, comentó el ‘Toño’ en una publicación que generó todo tipo de reacciones.

Por otro lado, Valencia también alabó el nivel de los juveniles del equipo amarillo. “Los juveniles de Barcelona entraron bien”, también escribió en sus cuentas oficiales el ‘Toño’. El ‘Ídolo’ tiene muy complicado avanzar a grupos de la Copa Libertadores.

La cuota extranjera de Barcelona SC no tuvo el mejor rendimiento no solo ante Argentinos Juniors, sino que se viene notando en toda la pretemporada. Los más destacados son jugadores como Contreras o el mismo Tomas Martínez que se muestran en la cancha.

La publicación de Antonio Valencia sobre los extranjeros en BSC. (Foto: Captura de pantalla)

Antonio Valencia viene tomando una importante relevancia en el fútbol ecuatoriano fuera de la cancha en los últimos años. Ya tiene su propio equipo, y ahora el ex jugador de la Selección de Ecuador se alió con Esteban Paz para las elecciones de la FEF.

¿Cuándo jugará Barcelona SC ante Argentinos?

Barcelona SC tendrá que visitar ‘La Paternal’ el próximo miércoles, 25 de febrero de 2026. El equipo ecuatoriano tiene que remontar una llave en un estadio muy complicado y ante un rival difícil. 1 a 0 fue la ida, el gol visitante no cuenta y cualquier diferencia de 1 tanto a favor de los ecuatorianos manda la serie a definición de penales.

