Aunque ganaron a Técnico, la hinchada de Barcelona SC explotó contra un futbolista: “Jugador amateur…”

Este sábado 21 de febrero de 2026 la hinchada de Barcelona SC volvió a arremeter contra este jugador, pese a que vencieron a Técnico Universitario. Los aficionados se molestaron por cómo entró al encuentro e incluso gritaron que no entré a jugar.

Cuando César Farías decidió que uno de los cambios a entrar en la cancha sea Jandry Gómez, la hinchada en el Monumental gritó “Nooo”. Esto ya condicionó al jugador que entró muy mal y se ganó varios mensajes en redes sociales por este nivel.

“Jandry Gómez, el crack que nunca fue”. “Jandry Gomez me parece un jugador amateur“. “Si Jandry Gómez no mejora su carrera como futbolista se estancara, la presión se lo está comiendo.”, fueron algunos de los comentarios contra la joven estrella.

En su mejor momento, Barcelona SC llegó a comunicar con Jandry Gómez era un jugador que costaba 10 millones o más. Sin embargo, esto no alcanza ahora y el futbolista pasa un momento muy delicado. César Farías le dio la confianza como titular y ahora es suplente.

No es la primera vez que Jandry Gómez viene siendo cuestionado por los hinchas. El jugador ya fue señalado en partidos amistosos como la Noche Amarilla en Quito y parece ser que los hinchas ahora lo vigilan de cerca. La estrella ecuatoriana casi sale al extranjero en esta temporada.

El equipo del extranjero que buscó a Jandry Gómez

Jandry Gómez fue de lo más rescatable de Barcelona SC en 2025. De ahí que, en esta temporada, el jugador se metió en planes Universitario de Perú. El ‘Ídolo’ no lo quiso vender. Y ahora la temporada no ha comenzado como se esperaba para el jugador.

