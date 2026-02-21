Es tendencia:
LigaPro

¡Bochorno en la LigaPro! Universidad Católica se presentó a jugar contra Emelec, pese a suspensión

Universidad Católica cumplió con su palabra y se presentó en la cancha del Rodrigo Paz Delgado para jugar contra Emelec.

Por Jose Cedeño Mendoza

Católica se presenta a jugar con un Emelec que no salió de Guayaquil
© Imago/ Edit BVCatólica se presenta a jugar con un Emelec que no salió de Guayaquil

Este sábado 21 de febrero de 2026 se ha dado una de las imágenes más lamentables de la historia de la LigaPro. Universidad Católica cumplió con su palabra y finalmente se terminó presentando a jugar contra Emelec. ¿El detalle? El partido había sido suspendido antes por la organización del torneo.

En Universidad Católica habían mostrado su gran molestia por esta situación, debido a que, desde el club se reveló que esto más fue una “estrategia” para “ayudar” a un Emelec que no había inscrito a sus jugadores. De ahí que, el plantel salió a la cancha del Rodrigo Paz Delgado y se presentó.

Esta actitud de Universidad Católica abre un nuevo frente en esta temporada, puesto que, el club pediría los 3 puntos en mesa porque Emelec “no se presentó”. Mientras que, el ‘Bombillo’ se defenderá con el comunicado de LigaPro y con la suspensión que fue comunicada el jueves. 

El motivo para suspender el encuentro respondía a cuestiones de seguridad, porque en esta jornada se realizaron las elecciones de Emelec. Desde Católica comentaron que esto no era así y siguieron todo el protocolo para jugar el partido. Incluso hasta prensa acreditada entró al estadio. 

El duro comunicado de Universidad Católica. (Foto: Universidad Católica)

El duro comunicado de Universidad Católica. (Foto: Universidad Católica)

Las próximas semanas serían claves para determinar el devenir de esta situación. Universidad Católica podría ir a otras instancias legales y pedir los puntos. Se espera que se encuentre un acuerdo entre todas las partes y esto no escale a niveles legales como el TAS y otros. 

Católica avisa de instancias legales y consecuencias

Con un comunicado en sus redes sociales, Universidad Católica avisa que no quiere perjudicar a Emelec, pero si el club no se presenta (como pasó) serán las “instancias correspondientes las que determinen las consecuencias reglamentarias”, dice el comunicado de Católica.

Emelec tiene nuevo presidente

En esta jornada, los socios de Emelec eligieron a su nuevo presidente. Los hinchas acudieron a las elecciones y eligieron a José David Jiménez, único candidato. A partir de ahora, el directivo dirigirá al club y tendrá que conversar con Católica y LigaPro para encontrar una nueva fecha del partido.

Encuesta

¿Quién crees que ganará este caso?

Ya votaron 0 personas

En síntesis

  • Universidad Católica se presentó al estadio Rodrigo Paz Delgado pese a la suspensión del partido.
  • El club Católica solicitaría los 3 puntos en mesa alegando la no comparecencia de Emelec.
  • José David Jiménez fue electo como nuevo presidente de Emelec en la jornada electoral.
