Dentro del mal año que tuvo Barcelona SC hay algunos jugadores que Ismael Rescalvo quiere mantener para el 2026, sin embargo no todos tendrían las mismas intenciones. Este martes se conoce que un futbolista amarillo tiene todo hecho con Emelec pese a que el club quiere que se quede.

William Vargas es parte de los planes del DT español pero el futbolista quiere irse a la vereda del frente. El volante y lateral podría incluso presionar para salir libre por los meses impagos.

Emelec y Barcelona tendrán que negociar para que Vargas pueda irse a Emelec sin dejar cero ingresos al club. Es el segundo futbolista que pudo cambiarse en el mismo Astillero.

Antes de su sensible fallecimiento se conoce que Mario Pineida tenía todo arreglado para irse a Emelec, club del cuál era hincha. Barcelona podría tener más de once salidas.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

William Vargas – Barcelona 2024.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan los primeros jugadores que dejarían Barcelona para el 2026

Los fichajes que ha hecho Emelec para el 2026

Emelec por el momento solo tiene un pre acuerdo con Miller Bolaños para el 2026, y aunque hay rumores de otros jugadores como Ángel Mena, aún no hay nada concreto.

En resumen