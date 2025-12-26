Revelan los primeros jugadores que dejarían Barcelona para el 2026

Barcelona SC tuvo un año muy irregular, lejos de ser campeones de LigaPro y Copa Ecuador y quedando fuera de la fase de grupos de Copa Libertadores, y ya Ismael Rescalvo empezó a armar su lista de futbolistas descartados.

Según el periodista Arturo Magallanes, por rendimiento y decisión técnica, jugadores como Franklin Guerra, Gabriel Cortez, Leonai Souza, Dixon Arroyo no seguirán. Estos jugadores cerraron el año sin minutos y criticados por los hinchas.

Felipe Caicedo se suma a esta lista por decisión propia, mientras que Gastón Campi y Aníbal Chalá están buscando equipo en el exterior. Braian Oyola es otro que por el momento no seguirá.

No solo los descartados se irían de Barcelona, jugadores importantes como Janner Corozo, Octavio Rivero, Ignacio De Arruabarrena también podrían irse por millonarias ofertas.

En el tema de refuerzos, los amarillos van por un extremo, un defensor central, un delantero, un volante de marca y un enganche. La directiva tendrá que buscar contrataciones.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Leonai Souza es de los primeros que saldrá de Barcelona

