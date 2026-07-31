Barcelona SC no contará más con César Farías y ya habría encontrado a su reemplazo, lo sorpresivo es que también sonó para Ecuador.

Barcelona decidió y pondrá fin al ciclo de César Farías como entrenador y desde la prensa revelan que los ‘toreros’ ya tienen apalabrado a su nuevo director técnico. Los amarillos se moviero rápido y contratarían a un DT que quiso la Selección de Ecuador.

Según Marca 90, Miguel Ángel Ramírez será el nuevo entrenador de Barcelona SC para el segundo semestre. El DT ex Independiente del Valle regresaría al fútbol ecuatoriano.

Medios reportaron que a César Farías le habían dado el ultimátum de conseguir la victoria el fin de semana, otros apuntaron que independientemente de resultados, el venezolano cumplirá dos encuentros más y se irá.

Miguel Ángel Ramírez ha sido constante candidato de la Selección de Ecuador desde antes de que dejara el fútbol ecuatoriano, sin embargo la FEF ha optado por otros nombres.

Ramírez fue campeón de la Copa Sudamericana 2019 con los ‘Rayados’, desde ahí ha pasado por clubes de la MLS, España, Brasil y de Medio Oriente, sin embargo en todos faltó en repetir resultados positivos.

Los números de César Farías en Barcelona SC

César Farías ha dirigido ya a Barcelona SC en un total de 32 partidos entre todas las competencias. El entrenador ha ganado 12 partidos, sumando 8 empates y perdió 12 encuentros. El entrenador tiene contrato con los amarillos por lo que resta de esta temporada.

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Miguel Ángel Ramírez – Independiente del Valle

En resumen