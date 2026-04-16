Tras la victoria de Lanús ante Always Ready: así quedó la tabla de posiciones del grupo de Liga en la Copa Libertadores

Liga de Quito venció a Mirassol en la Copa Libertadores y es líder de su grupo, sin embargo, ahora acaba de recibir una noticia que cambia su perspectiva en el grupo, debido a que, Lanús pudo sumar sus primeros 3 puntos y queda como escolta del equipo ecuatoriano.

Liga es líder con 6 unidades y es un claro candidato a avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, en el siguiente encuentro tendrá que visitar Argentina y es en este duelo donde deberá demostrar que está para ganar su grupo y avanzar sin problemas.

Lanús tuvo que sufrir ante Always Ready, pero logró sacar la victoria con un gol de Válois en el segundo tiempo que encaminó el encuentro. Los argentinos venían de recibir un durísimo golpe, puesto que, en la fecha anterior terminaron perdiendo contra Mirassol en su visita a Brasil.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo G:

Tras las victorias de Liga de Quito y de Lanús, así quedó la tabla de posiciones del grupo:

Tanto para Liga de Quito como para Lanús es clave sacar la mayoría de puntos como local para poder clasificar a los 8vos de final. No obstante, LDU aún tiene que visitar Brasil, donde Mirassol cambia totalmente, mientras que Lanús todavía deberá visitar dos veces la altura. Por lo cual, no hay nada decidido en el grupo.

¿Cómo se jugará la siguiente fecha del grupo G de la Copa Libertadores?

La fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores se jugará de esta manera:

Lanús vs Liga de Quito (28/04)

Mirassol vs Always Ready (29/04)

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