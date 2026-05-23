Hace poco se reveló que Mikel Arteta decidió que Piero Hincapié se quede en Arsenal y le pidió a la directiva que haga efectivo su fichaje por los siguientes 4 años. No obstante, al mismo tiempo el entrenador tomó otra contundente decisión con los hermanos Quintero.

Holger y Edwin Quintero son dos joyas ecuatorianas que Arsenal ya fichó y que ya puso a brillar en un torneo juvenil. Ambos futbolistas de IDV recién podrán jugar la siguiente temporada con los ‘Gunners’, cuando tengan 18 años, pero Arteta tomó otra decisión.

Los mellizos estarían en la próxima pretemporada con Arsenal y trabajarían con los jugadores del primer plantel durante estos meses previos a la competencias del siguiente año. La idea es que se vayan familiarizando con el trabajo en la Premier League.

Ambos jugadores ya dejaron muy buenas sensaciones después de “pasearse” en un torneo amistoso juvenil que armó Arsenal hace pocas semanas. Por lo cual, en el club los quieren tener muy cerca para irlos “puliendo” para su llegada a Europa en los siguientes años.

Los Quintero brillaron en el torneo juvenil. (Foto: @santiagobucaram)

Ecuador empieza a ser un importante mercado para los grandes de Europa, que cada mercado se fijan en joyas tricolores. También el gran nivel de futbolistas como Piero Hincapié, Moisés Caicedo y William Pacho son “garantía” del rendimiento tricolor.

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¿Cuándo llegarán los hermanos Quintero a Europa?

Edwin y Holger Quintero apenas tienen 16 años y cumplirán 17 en el próximo mes de agosto. Por lo cual, su llegada a Europa no será hasta tener 18 años en 2027. De momento, no se ha especulado con ninguna intención de “ceder” a los jugadores a otro equipo.

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