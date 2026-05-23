Barcelona SC fue humillado en Copa Libertadores y ahora también podría sufrir otra baja en el once.

Este sábado 23 de mayo se reveló que uno de los referentes de Barcelona SC como el ‘Pipa’ Benedetto podría dejar el club para la segunda parte de la temporada. El goleador argentino viene siendo de lo mejor, pero los malos resultados terminarían con todo.

De acuerdo a la información de Pasión Torera, el ‘Pipa’ Benedetto estaría analizando su continuidad en Barcelona SC, tras la eliminación en la Copa Libertadores. El goleador argentino se vio muy molesto tras el partido ante Católica en Chile.

Adicionalmente, en ese encuentro el goleador argentino salió lesionado y con una importante molestia muscular. Por lo cual, lo más probable es que ya no juegue hasta después de comenzado el Mundial 2026. Siendo una baja sumamente delicada en el club.

El ‘Pipa’ llegó en este 2026 y cuenta con el apoyo de César Farías, quien fue el que lo trajo al club. Sin embargo, ahora mismo es duda si el mismo entrenador se quedará. La eliminación en la Copa Libertadores acabó lastimando a todos en el club.

El ‘Pipa’ podría dejar Barcelona SC para el segundo semestre. (Captura de pantalla)

Barcelona SC enfrenta un segundo semestre de la temporada sin ya torneos internacionales. El club no jugará la Copa Libertadores y tampoco la Copa Sudamericana. Le tocaría conformarse apenas con lo que pueda hacer en LigaPro o Copa Ecuador.

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Los números del ‘Pipa’ Benedetto en esta temporada

En esta temporada, Benedetto ha jugado con Barcelona SC un total de 21 partidos entre todas las competencias. Marcando 5 goles y dando tan solo 1 asistencia. Es uno de los mejores jugadores del plantel, y es que cuando llegó ya llevaba más de 1 año sin anotar.

El contrato de Benedetto en Barcelona SC

El ‘Pipa’ tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. Por lo cual, una salida temprana debería darse con algún acuerdo entre ambas partes. Se ve complicado que el jugador finalmente acabe dejando el club, salvo que le llegue una oferta de algún equipo que mejore su salario o juegue torneo internacional.

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Datos clave

Darío ‘Pipa’ Benedetto analiza su salida de Barcelona SC tras la eliminación definitiva de la Copa Libertadores al caer 2-0 ante Universidad Católica en Chile.

analiza su salida de Barcelona SC tras la eliminación definitiva de la Copa Libertadores al caer 2-0 ante Universidad Católica en Chile. Cinco goles en 21 partidos registra el delantero argentino en 2026, quien además sufrió una lesión muscular en el último encuentro que lo alejaría de las canchas hasta el segundo semestre.

registra el delantero argentino en 2026, quien además sufrió una lesión muscular en el último encuentro que lo alejaría de las canchas hasta el segundo semestre. César Farías, cuya continuidad también está en duda, es el principal respaldo del jugador, que tiene contrato vigente con el club hasta finales de año.