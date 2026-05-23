Declan Rice nuevamente se impone a Moisés Caicedo y ahora incluso lo dejan fuera hasta del top 5 de mejores volantes del mundo.

La muy mala temporada con Chelsea le empieza a pasar factura a Moisés Caicedo y lo aleja de la élite. El volante central ecuatoriano se queda lejos de los mejores del mundo en este momento, después de la revelación del top 5 de mejores jugadores en su posición.

De nuevo, Score 90 siembra el debate en Ecuador con un polémico top 5. Hace una semana ponían a Pacho como el 4to mejor central mundo, pero ahora Moisés Caicedo desaparece del top 5 de los mejores volantes centrales del mundo en este año.

De acuerdo a Score 90 los 5 mejores volantes centrales del mundo son: Declan Rice, Pedri, Joao Neves, Federico Valverde y Dominik Szoboszlai en esta temporada. De ahí que, al final a todos impacte que el volante ecuatoriano no se metiera en este top de jugadores.

La mala temporada con Chelsea también ha afectado a Moisés Caicedo en diferentes rubros. El ecuatoriano quedó expuesto en diferentes encuentros donde se ganó expulsiones y tarjetas amarillas muy importantes. Además, en todo el año no ganó un solo campeonato.

Los mejores 5 volantes del mundo. (Foto: Captura de pantalla)

Moisés Caicedo necesita en el Mundial y en la siguiente temporada volver a los niveles que venía mostrando hasta el Mundial de Clubes. Solo así regresará a ese lugar, que hace poco lo tenía como uno de los mejores del mundo compitiendo contra Declan Rice codo a codo.

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Moisés Caicedo y sus estadísticas en este 2026

En esta temporada, Moisés Caicedo ha jugado ya un total de 49 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y apenas dio 1 asistencia. Estuvo en cancha más de 4.000 minutos y fue uno de los jugadores con más minutos en el equipo ‘Blue’.

La decisión de Xabi Alonso con Moisés Caicedo

En el siguiente curso, Moisés Caicedo tendrá un nuevo DT con Xabi Alonso en Chelsea. El estratega ya le comunicó al club que el ecuatoriano debe ser “intocable” en este nuevo periodo.

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En síntesis:

Moisés Caicedo quedó fuera del top 5 de los mejores volantes centrales del mundo, según el ranking de Score 90, tras una temporada irregular con el Chelsea.

quedó fuera del top 5 de los mejores volantes centrales del mundo, según el ranking de Score 90, tras una temporada irregular con el Chelsea. Cinco goles y una asistencia son las estadísticas del ecuatoriano en los 49 partidos disputados durante esta temporada.

son las estadísticas del ecuatoriano en los 49 partidos disputados durante esta temporada. Xabi Alonso, recientemente anunciado como nuevo DT de los “Blues” hasta 2030, calificó a Caicedo como “intocable” para su próximo proyecto deportivo.