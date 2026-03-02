¡Última hora! LigaPro confirmó la fecha del Clásico del Astillero ¿Se suspende?

Barcelona SC tenía la gran opción de diferir el Clásico del Astillero y no jugar este domingo, sin embargo, el club amarillo decidió adelantar el partido 24 horas para jugarlo el sábado. Tras perder ante Deportivo Cuenca, se especulaba con una nueva suspensión, pero desde LigaPro confirmaron la fecha.

La derrota contra Deportivo Cuenca hizo que Barcelona SC quede muy expuesto, con la llave de Botafogo en la mitad, se especuló con una nueva suspensión del Clásico del Astillero. Por todo lo que implica enfrentar a Emelec, jugando entrar a Copa Libertadores, LigaPro respondió:

En su cuenta oficial de X, el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, confirmó la fecha: “La respuesta es no. El partido al haberse movido de fecha ya cumple con lo reglamentario para jugarse. Es decir, se tiene más de 48hrs de descanso antes del partido internacional”, comentó el presidente.

Por lo cual, el Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec se jugará este sábado, 7 de marzo de 2026. Después de ese encuentro, los amarillos tendrán que viajar a Brasil para definir la llave ante Botafogo el siguiente martes, 10 de marzo.

El Clásico del Astillero se jugará el sábado. (Captura de pantalla)

Con esta resolución, Barcelona SC tiene dos partidos claves en el Estadio Monumental. Primero jugará contra Botafogo y de salir con una ventaja es casi seguro que el Clásico del Astillero lo terminará jugando con un equipo mixto, entre suplentes y titulares.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora se jugará el Clásico del Astillero?

ver también Pervis Estupiñán ya “hace maletas” para dejar AC Milan y lo venderían por esta insólita cantidad

El Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec se jugará desde las 16H30 de este sábado, 7 de marzo de 2026. Para Barcelona SC será su quinto partido oficial en lo que va de temporada, mientras que para Emelec apenas será el segundo de todo el año.

Barcelona SC ganó los últimos dos Clásicos

En la temporada 2025, Barcelona SC ganó los dos Clásicos del Astillero, primero en El Monumental y luego en el Capwell. Siendo el último antecedente entre ambos equipos el contundente 4 a 0 que le terminó metiendo Barcelona SC a Emelec en su casa.

Encuesta¿Qué equipo ganará el Clásico? ¿Qué equipo ganará el Clásico? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: