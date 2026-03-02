Barcelona SC confirma la peor noticia de todas con la gravísima lesión de Johan García

Johan García encendió todas las alarmas tras una grave lesión en el partido ante Deportivo Cuenca. El joven jugador ecuatoriano tuvo que abandonar la cancha en el primer tiempo, y ahora el joven jugador estará fuera varios meses. El ‘Ídolo’ confirmó la peor noticia de todas.

Mediante sus cuentas oficiales, Barcelona SC confirmó que Johan García sufre una fractura de peroné en su pierna izquierda. Por lo cual, el jugador será sometido a una intervención quirurgica y se perderá varios meses de competencia en Ecuador y a nivel internacional.

Se espera que García esté fuera de competencia por, al menos, los próximos 3 meses, por lo cual, su regreso esperaría hasta después del Mundial 2026. García venía destacando en la pretemporada y era uno de los mejores jugadores del ‘Ídolo’ en lo que va de temporada.

Tan bueno venía siendo el nivel de Johan García, que el volante ya se había metido en planes de equipos del extranjero. El futbolista vivía su “gran explosión” que muchos lo pedían para ser titular en diferentes partidos e incluso en la Copa Libertadores.

Para César Farías también fue una importante molestia perder a Johan García tras esta lesión. “Hay mala fe, cuando se pega por atrás, hay mala fe, así de sencillo. Estoy triste por el joven que lo vienen siguiendo desde el exterior“, comentó el DT con un evidente enojo.

Johan García se pierde el Clásico del Astillero y la serie ante Botafogo

Aunque se pierde varios partidos del semestre, se destaca que Johan García se perderá ahora mismo 3 encuentros clave. Los dos partidos ante Botafogo y el primer Clásico del Astillero ante Emelec. No se descarta que Barcelona SC vaya al mercado.

¿Qué sanción tendrá Maccari?

Maccari se fue expulsado tras lesionar a Johan García y aunque desde Barcelona SC alzaron la voz y pidieron que esté sancionado por el mismo tiempo de lesión del jugador amarillo, esto es imposible. Por reglamento, el jugador del Cuenca máximo se puede perder hasta 5 partidos.

