James Rodríguez fichó por el Minnesota en una decisión que no deja de ser cuestionable por varios motivos, sin embargo, en la MLS el capitán de la Selección Colombia gana un salario que casi nadie lo podía pagar. En Estados Unidos, está cobrando un salario de 5 millones de dólares.

Ahora, James todavía ni debuta en la MLS, pero el colombiano ya ha “facturado” una importante cifra, entre bonos y el sueldo del mes, el jugador ya estaría ganando cerca de 1 millón de dólares. Su base salarial es de 5 de millones para el jugador colombiano.

Por lo cual, James se lleva casi 1 millón de dólares y ni ha debutado en la MLS. El colombiano podría tener actividad el próximo fin de semana, puesto que, apenas está llevando sus primeros entrenamientos en Estados Unidos, tras varios trámites legales que se demoraron.

En el Minnesota quieren llevar “lento” a James Rodríguez para que el jugador colombiano pueda estar a tope en los siguientes meses. El futbolista solo firmó un contrato hasta finales del primer semestre, puesto que, quiere ritmo para “llegar bien” al Mundial 2026.

James Rodríguez no jugó ni 1 minuto en la MLS. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, aunque James Rodríguez todavía no juegue, el colombiano está fijo en las convocatorias de Lorenzo. Ya que, se ha demostrado que su nivel en club se opone en gran medida a lo que es el nivel del futbolista cuando defiende los colores de Colombia.

Publicidad

Publicidad

¿Hasta cuándo tiene contrato James Rodríguez en la MLS?

ver también ¿Hace frío? La viral imagen de James Rodríguez en el partido de la MLS

James Rodríguez fue anunciado como nuevo jugador del Minnesota en la MLS el pasado 6 de febrero y firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2026. Su salario, de acuerdo a diferentes fuentes, es de 5 millones de dólares. Aún no queda claro si después de la Copa del Mundo seguirá en Estados Unidos.

¿Cuándo podría debutar James Rodríguez en la MLS?

El próximo partido podría marcar el debut de James Rodríguez en la MLS, puesto que, su equipo visita a Nashville y el colombiano ya llegará con varias sesiones de entrenamiento. Todo, al final, dependerá de su entrenador.

Encuesta¿Se equivocó James Rodríguez en ir a la MLS? ¿Se equivocó James Rodríguez en ir a la MLS? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: