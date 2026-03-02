No se vio en TV: El otro “golpe” de Moisés Caicedo a Piero Hincapié en la Premier League

Moisés Caicedo y Piero Hincapié se robaron toda la atención en el partido de Chelsea contra Arsenal. Ambos jugadores, que son compañeros en la Selección de Ecuador, acabaron con varios “cruces” que sorprendió a la hinchada. Ahora se reveló otro fuerte empujón de Moi contra Hinca.

En el primer tiempo, donde Piero Hincapié se asoció con Trossard y desbordó por la banda izquierda, quiso meter un centro y lo tapó Moisés. En esa jugada, Piero Hincapié quiso cubrir la pelota para tener un tiro de esquina, y “Moi” fue con todo y lo terminó empujando feo.

De ser otro jugador, seguramente, Piero Hincapié habría reaccionado de otra manera, pero al ser su compañero y amigo Moisés Caicedo, el central ecuatoriano solo dejó pasar la jugada y fue a buscar el tiro de esquina. Al final los ‘Gunners’ se llevaron la victoria.

Moisés Caicedo volvió a ser de lo mejor de Chelsea en un partido, donde casi marca un golazo sobre el final. El volante ecuatoriano ya ha demostrado, varias veces, que quiere ganar siempre con Chelsea. De ahí que, cuando juegue contra Brighton (su ex equipo) también quiera destacar.

Con esta victoria, Piero Hincapié está muy cerca de ganar la Premier League con Arsenal. El ecuatoriano y su equipo le sacan 5 puntos a Manchester City con un partido más. De ahí que, la hinchada ‘Gunner’ y el central ecuatoriano celebraron por todo lo alto esta victoria.

¿Cuándo vuelve a jugar Arsenal y Chelsea en la Premier League?

Tanto Arsenal con Chelsea vuelve a jugar en la Premier League a mitad de esta semana. Ambos clubes estarán en cancha el miércoles, 4 de marzo, donde Arsenal con Piero Hincapié enfrentará a Brighton, mientras que Chelsea de Moisés Caicedo visitará a Aston Villa. Ambos partidos se podrán ver por Disney+.

La tabla de posiciones de la Premier League

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League:

