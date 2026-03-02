En su llegada a Emelec, Vicente Sánchez sorprendió a todos con una decisión “inesperada” no contar con Luis Castillo. El lateral ecuatoriano sorprendió a todos en el ‘Bombillo’ en la temporada anterior al ser uno de los mejores jugadores en cancha y ayudando al club a “salvar” el descenso.

Ahora el lateral ecuatoriano, del cual aún no se resuelve su futuro, mandó un mensaje de “burla” que muchos lo tomaron para Guerrico. El lateral argentino es el nuevo titular de Emelec y no tuvo el mejor partido. De ahí que, el mensaje de Castillo pegara fuerte.

El lateral subió un video de sus mejores jugadas en Emelec y hasta de un gol que hizo ante Manta con el mensaje: “¿Mejor que yo?”. Sorpresivas palabras que indignaron a varios aficionados que le pidieron que también publique los errores que tuvo.

Castillo no entra en planes de Vicente Sánchez, sin embargo, la directiva de Emelec no se apura en su salida, porque justamente le deben varios meses de sueldo. En caso de “despedirlo” prematuramente se exponen a una importante demanda.

El mensaje de Luis Castillo que sorprende en Emelec. (Foto: Captura de pantalla)

Se espera que en las próximas semanas, Emelec resuelva el caso de Luis Castillo y se defina a dónde va el jugador. Al lateral ecuatoriano no le faltarían ofertas tras su destacable nivel, en medio de toda la crisis, en Emelec en la temporada 2025.

Los números de Luis Castillo en 2025 con Emelec

Con la camiseta de Emelec, Luis Castillo alcanzó a jugar un total de 27 partidos entre todas las competencias. Marcó 3 goles y dio 1 asistencia. Estuvo en cancha poco más de 2.000 minutos en el segundo semestre, siendo absolutamente titular con el ‘Bombillo’.

