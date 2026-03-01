Es tendencia:
La UFC le daría la peor noticia de todas a ‘Chito’ Vera tras su derrota contra David Martínez

'Chito' Vera encandenó su cuarta derrota consecutiva y además de alejarse de la pelea por el título, la UFC le daría la peor noticia.

Por Gustavo Dávila

La UFC le daría la peor noticia de todas a 'Chito' Vera tras su derrota contra David Martínez Foto: UFC
Marlon ‘Chito’ Vera no pudo cortar su racha de derrotas y perdió contra David Martínez en una nueva jornada de UFC. La derrota no es la única mala noticia que recibiría el ecuatoriano.

Con las cuatro derrotas, a falta de que sea oficial, ‘Chito’ Vera saldrá del top 10 de su ranking de categoría. Actualmente se ubica en el puesto 9′ y seguramente descenderá justamente a manos de David Martínez.

Antes de la seguidilla de derrotas, ‘Chito’ Vera se encontraba en el cuarto puesto y tuvo incluso su chance de pelear por el título en octure del año 2024. En ese entonces cayó ante Sean O’ Malley.

La derrota de ‘Chito’ Vera fue por decisión unánime, aunque los analistas señalan que Martínez fue superior en la mayoría de los rounds. Aiemann Zahabi, Deiveson Figueiredo, Sean O’ Malley y David Martínez son los cuatro oponentes que le han ganado desde el 2024 a Vera.

La fortuna que cobró ‘Chito’ Vera por su pelea

El ecuatoriano se llevó por esta pelea entre 40 mil y 50 mil dólares. Aunque no ganó este un pago que se suele hacer a los peleadores de la UFC en cada uno de sus combates.

En resumen

  • Marlon ‘Chito’ Vera perdió por decisión unánime ante David Martínez en la UFC.
  • El peleador ecuatoriano registra cuatro derrotas consecutivas desde el año 2024.
  • Vera ocupa actualmente el puesto 9 del ranking y saldría del top 10.
Gustavo Dávila
