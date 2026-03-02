Aunque se esperaba una gran temporada, Pervis Estupiñán vive un total “infierno” en AC Milan, donde el ecuatoriano no pudo rendir como se esperaba y ahora ya se habla fuerte de su salida. Ahora, incluso, confirman cuántos millones ganaría el club por él.

Sacha Tavolieri revela en SKY Sports que Estupiñán está cada vez más lejos de seguir en AC Milan. Y que el ecuatoriano ya estaría armando sus maletas para salir de Italia. Por lo cual, su futuro está cada vez más lejos de seguir en la Serie A para después del Mundial.

El ecuatoriano no logró convencer a su DT que lo utiliza ya cuando no queda nada en el reloj o el lateral titular, Bartesaghi no puede más o está con molestias. En el último encuentro ante Cremonese, el lateral ecuatoriano apenas entró a la cancha al minuto 39.

Desde Italia revelan que Pervis Estupiñán saldría del equipo en esta temporada por un poco más de 14 millones de euros, con esto el club no quiere perder por la transferencia. Cuando lo compraron de la Premier League, lo ficharon por más de 17 millones.

Pervis Estupiñán dejaría AC Milan para la siguiente temporada. (Foto: GettyImages)

Ofertas no le faltarían a Pervis Estupiñán, y es que aunque en su primera oportunidad grande no pudo rendir como se esperaba, ya ha demostrado que está para ser figura en diferentes Ligas. Era uno de los mejores jugadores de Brighton.

Los equipos interesados en Pervis Estupiñán

En Pervis Estupiñán hay diferentes equipos interesados como Atlético de Madrid, y también otros clubes de la Premier League que lo están siguiendo. Cuando pasó por Inglaterra dejó un espectacular nivel con Brighton y fue muy destacado y buscado por varios equipos.

Los números de Pervis Estupiñán en AC Milan

En lo que va de temporada, Pervis Estupiñán apenas jugó un total de 17 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano lleva en cancha cerca de 1.011 minutos, pero prácticamente todo el tramo de tiempo lo viene sumando desde el banco de suplentes.

