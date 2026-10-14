Sorpresa total después de que se revelara la sede donde jugará Ecuador en sus partidos amistosos.

Este miércoles 14 de octubre de 2026 se confirmó que la Selección de Ecuador analiza seriamente jugar sus partidos amistosos en el mes de noviembre en Quito y Guayaquil. El equipo nacional ya tendría definido también a los rivales contra los que jugaría.

Los rivales de Ecuador en noviembre

La Selección de Ecuador jugaría contra Bolivia y Costa Rica en los próximos partidos amistosos. Sin embargo, a todos sorprende que el equipo de todos estaría pensando jugar en el país, ambos amistosos. Así serían las fechas, de acuerdo a El Canal del Fútbol.

Ecuador vs Costa Rica (13 de noviembre) Quito

Ecuador vs Bolivia (17 de noviembre) Guayaquil

‘La Tri’ quiere evitar viajes muy largo y jugar en el país también es una gran idea para Marcelo Gallardo, puesto que, con esto el entrenador argentino tendrá más tiempo para trabajar con los jugadores. En Asia, se notó que su equipo aún tiene que ser trabajado.

Así serían los partidos amistosos de Ecuador. (Captura de pantalla)

Por otro lado, jugar partidos amistosos contra estos rivales también podría ser un trampolín de confianza para Ecuador, puesto que, ‘La Tri’ es ampliamente superior a estos rivales. En la fecha FIFA en Asia, el equipo nacional acabó perdiendo los 3 partidos.

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Los últimos amistosos de Ecuador hasta 2027

Estos serán los últimos partidos amistosos de la Selección de Ecuador hasta el 2027. Para este año, el equipo nacional tendrá que jugar ya las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

En síntesis: