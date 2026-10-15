¡Última hora! El nuevo equipo que jugará la LigaPro en la temporada 2027

La LigaPro ya tiene un nuevo equipo que ascenderá y jugará en la Serie A 2027.

Este jueves 15 de octubre de 2026 se confirmó que la LigaPro 2027 tendrá un nuevo equipo, un debutante. Ya hay un equipo de la Serie B que logró ascender a la primera categoría de Ecuador, tras una gran campaña en todo la temporada en la Serie B.

El nuevo equipo que jugará en la LigaPro 2027

El primer equipo ascendido de la Serie A 2027 es Atlético FC. El equipo guayaquileño hizo una gran campaña en la Serie B y eso le permitió conseguir el ascenso a la primera categoría de Ecuador. El club debutará absolutamente en esta categoría.

Atlético FC dominó toda la temporada en la Serie B y ahora con una plantilla que tiene a nombres muy importantes como Fidel Martínez, el equipo ecuatoriano ha logrado su ascenso a primera. Además, tiene todo para ser el campeón de la categoría.

Fidel Martínez anotó el gol del ascenso. (Foto: @AtleticoFCec)

¿Atlético de Madrid tiene que ver con el equipo?

A inicios de año se reveló que Atlético de Madrid iba a comprar el equipo Atlético JBG, pero no quedó claro nunca si el club español tiene acciones sobre el club guayaquileño, nunca se reveló de manera oficial. Sin embargo, el equipo ecuatoriano usa sus colores.

El otro equipo que puede ascender a la LigaPro Serie A 2027

El otro club que está muy cerca de ascender a la LigaPro serie A es Vinotinto, aunque aún no se aclara si el club podrá hacerlo al compartir dueño con Aucas. Además, 9 de Octubre también está peleando para jugar en la Serie A en la siguiente temporada.

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En síntesis: