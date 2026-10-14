Ante los apagones en Ecuador: la LigaPro tomaría una contundente decisión

En la LigaPro tomaron una contundente decisión por los inminentes apagones que sufrirá el país.

Nuevamente la LigaPro tiene que cambiar sus horarios por la gran crisis energética que vive el país. Ya se han registrado varios apagones en Ecuador por la falta de lluvias en las hidroeléctricas y así como se afecta a todos los negocios, el fútbol también debe moverse.

Según reveló Juan Francisco Rueda en De Una, en la LigaPro se están reuniendo para tomar una radical decisión por los apagones y cambiar los horarios de los próximos partidos. Por lo cual, ya el partido más tarde de cada jornada no se jugaría a las 16H30.

El pasado fin de semana se dio una gran polémica en Ecuador, puesto que, en el encuentro entre Liga de Quito y Barcelona SC se prendieron las luces del Rodrigo Paz Delgado, cuando la intención no era esa. Incluso la intención era ahorrar y por eso se movió el partido a las 16H30.

Se espera que las autoridades de Ecuador aclaren en las próximas horas si el país vuelve a racionamientos de energía, o si simplemente solo se trató de hechos fortuitos. Esto también determinará que se hará en la estructura del campeonato ecuatoriano.

Liga de Quito vs Barcelona SC se jugó el pasado fin de semana. (Foto: Imago)

El campeonato ecuatoriano entra en un momento de definición para los hexagonales y cuadrangular, de ahí que, se tiene que decidir rápido en qué horarios jugar y en qué días. Ya en 2024, todo el torneo se empezó a jugar en horas de la mañana y tarde por esta misma crisis.

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Las tablas de posiciones de la LigaPro

A menos de 8 fechas para el final en los hexagonales y 4 en el cuadrangular, así está la tabla de posiciones de la LigaPro.

En síntesis:

La LigaPro analiza cambiar los horarios de los partidos por la crisis energética ecuatoriana.

de los partidos por la crisis energética ecuatoriana. La medida evitaría jugar partidos a las 16H30 para reducir el consumo eléctrico.

a las 16H30 para reducir el consumo eléctrico. El torneo entra en definición restando ocho fechas de hexagonales y cuatro de cuadrangular.