América de Cali también fue al mercado y “fichó” a este jugador para la temporada 2027

El nuevo jugador que América de Cali ficharía para la siguiente temporada. Es un jugador que venía sonando para diferentes clubes.

América de Cali está teniendo un gran torneo clausura en la Liga BetPlay y eso hace que el equipo se ilusione con la próxima Copa Libertadores. Por lo cual, ya se están moviendo en el mercado de fichajes y aparte de seguir buscando a Duván Vergara, el club cerró a este jugador.

De acuerdo a la información revelada por Alexis Rodríguez, América de Cali va muy decidida a quedarse con el fichaje de Yeison Guzmán. Ahora mismo, el 10 está a préstamo con los ‘Diablos Rojos’, pero su cesión pasaría a ser definitiva en los siguientes meses.

Yeison Guzmán se ha convertido en uno de los mejores jugadores del torneo colombiano en esta temporada. Por lo cual, también otros clubes estaban atentos a su situación. No obstante, en América no quieren correr riesgo y van por su fichaje.

Guzmán también ha mostrado interés en quedarse en América de Cali y seguir en el país en la siguiente temporada. Hay que recordar que su pase pertenece al Fortaleza de Brasil, pero hay una opción de compra en el acuerdo inicial para que se quede en América.

Guzmán se quedaría en América de Cali. (Foto: @AmericadeCali)

Desde el entorno de Guzmán también avisaron que primero debe darse un acuerdo entre los dos clubes, y ya con eso se viene la negociación con el jugador. De lo contrario, todavía no se puede dar por cerrado el fichaje. El jugador tiene un valor de 2.8 millones.

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Los números de Yeison Guzmán en América de Cali

En esta temporada, Yeison Guzmán ha jugado con América de Cali un total de 38 partidos entre todas las competencias. Marcando 22 goles y dando 6 asistencias. Suma en cancha poco más de 3.000 minutos. Las lesiones lo han respetado en este curso.

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