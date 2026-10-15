¿Atlético de Madrid es el dueño de Atlético FC? La respuesta del equipo español

El Atlético FC ascendió a la LigaPro para la temporada 2027 y esta es su relación con Atlético de Madrid.

El Atlético FC ascendió a jugar en la LigaPro para la temporada 2027. El equipo que fue formado por la Junta de Beneficencia de Guayaquil tiene una importante relación con Atlético de Madrid. Muchos hinchas se cuestionan si el equipo español es dueño del equipo ecuatoriano y así respondieron los ‘Colchoneros’.

Cuando se hizo oficial la vinculación de Atlético de Madrid con la Junta de Beneficencia de Guayaquil a inicios de 2026, el ‘Colchonero’ detalló en su página oficial de qué iba la relación. El club usa colores muy parecidos y hasta en el escudo lleva el rojo y blanco tan tradicional de los de Madrid.

“Ante este nuevo escenario, y como un paso natural en la relación de ambas instituciones, el Atlético de Madrid y la Junta de Beneficencia de Guayaquil han manifestado su interés en establecer un marco de colaboración en el que nuestro club apoyará a la Junta, colaborando con sus profesionales y compartiendo nuestra experiencia tanto en el ámbito deportivo como en el institucional y comercial“, detalló el club.

¿El Atlético de Madrid es el dueño?

En ese mismo comunicado, Atlético de Madrid aclaró que la cuestión de propiedad sería abordada más adelante, y desde entonces no se han dado más detalles. “Un acuerdo de colaboración que contempla también la posibilidad de la entrada del Atlético de Madrid en la propiedad del Atlético FC en los próximos meses“, escribió el club.

Por lo cual, hasta el cierre de este artículo, solo hay una relación muy fuerte entre instituciones, pero no una propiedad del Atlético de Madrid sobre el Atlético FC. Hay un respaldo del gigante español en ámbitos institucionales, deportivos y comerciales.

Atlético FC ascendió a primera categoría en Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

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¿Dónde juega Atlético FC?

El Atlético FC hace de local en la Estadio Ciudad Deportiva en Guayaquil. Aunque en la Serie A podría moverse de cancha, el club seguirá jugando en Guayas y con eso ya serían 4 los equipos de esta provincia en la temporada 2027. Se suma a Emelec, Barcelona SC y Guayaquil City.

En síntesis: