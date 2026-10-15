Sin cobrarle un peso, Óscar Córdoba le dio la solución a Sencia para salvar la cancha de ‘El Campín’

Solución de oro para el coloso de la 57. Descubre la propuesta a costo cero que Óscar Córdoba le ofreció a Sencia para salvar la cancha de El Campín.

La empresa Sencia, encargada del manejo y el nuevo proyecto del estadio ‘El Campín’, volvió a estar en el ojo del huracán porque, una vez más, presentó una cancha en la que no se pudo jugar fútbol profesional. Así que Óscar Córdoba, sin cobrarle un solo peso, les dio la solución para que esto no vuelva a pasar.

Desde que Sencia asumió el proyecto de la construcción del nuevo estadio ‘El Campín’ empezó un auge por tener la mayor cantidad de conciertos posibles antes de que se dejara usar la actual infraestructura del ‘Coloso de la 57’. El fútbol de Colombia fue quedando en segundo plano.

Al ver que Sencia tuvo que cambiar la grama del estadio ‘El Campín’ después de los conciertos del grupo surcoreano BTS, fueron más de 100.000 asistentes, y no funcionó poner unos tapetes de césped que tomó de unas canchas del ‘Parque La Florida’, Óscar Córdoba propuso una idea que hace 38 años funcionó a la perfección.

Óscar Córdoba le dio la solución a Sencia para la cancha de ‘El Campín’

El estado de la cancha de El Campín. (Foto: X / @ContraloriaBta)

“En el Mundial de Chile juvenil (1988) cayó una cantidad de agua impresionante. ¿Okey? Lo que hicieron los chilenos fue levantar otra cancha de otro estadio, no de la dimensión de ese tapate, si no pedazos de tierra más o menos con una altura de 50 centímetros y las iban colocando como piezas de Lego. Ese mismo sistema lo vi en Houston en un partido que tuvimos con la selección, donde entraban con esos remolques e incrustaban. Para los conciertos que tiene Sencia, y sabe que va haber un deterioro de ese tamaño, debería tener ese recuado de grama y hacer ese tipo de movimiento. Es más caro porque son pedazos de tierra de este tamaño (50 centímetros), pero te da estabilidad. A mi me tocó ver eso en 1988, está inventado”, afirmó el exarquero de la Selección Colombia.

La millonaria multa que pagaría Sencia por el mal estado de la cancha de ‘El Campín’

Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, habló con la emisora ‘Blu Radio’ y dejó abierta la posibilidad que Sencia pague una millonaria multa por el mal estado de la gramilla del estadio ‘El Campín’. El valor llegaría a unos 4.700 millones de pesos colombianos.

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En síntesis